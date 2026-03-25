Offenbar will der deutsche Autogigant Volkswagen ins Rüstungsgeschäft einsteigenVolkswagen erwägt laut mehreren internationalen Medienberichten einen ungewöhnlichenSchritt: Der deutsche Automobilkonzern befindet sich nach Angaben der Wirtschaftszeitung Financial Times und der Nachrichtenagentur Reuters in Gesprächen mit dem israelischen Verteidigungsunternehmen Rafael Advanced Defence Systems über die mögliche Herstellung von Komponenten des Luftabwehrsystems Iron Dome am Standort Osnabrück in Niedersachsen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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