Apple soll für Siri unter iOS 27 große Pläne haben. Laut Insiderinformationen möchte der iPhone-Konzern eine eigene App für den Sprachassistenten auf iPhones und andere Geräte bringen. Zudem plant Apple tiefere Siri-Integrationen in Betriebssysteme. Seit Jahren hat Apple Probleme damit, Siri ein großes Upgrade zu verpassen. Ursprünglich hatte das Unternehmen 2024 zahlreiche Verbesserungen für den Sprachassistenten angekündigt - primär im Zusammenspiel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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