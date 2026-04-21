Anzeige
Mehr »
Dienstag, 21.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
BREAKING: Pacifica liefert hochgradige Treffer - Phase II trifft genau ins Ziel
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC
Tradegate
21.04.26 | 17:47
227,65 Euro
-1,75 % -4,05
Branche
Hardware
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
APPLE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
APPLE INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
227,55227,6517:48
227,55227,6517:48
Dow Jones News
21.04.2026 16:45 Uhr
350 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE USA/Warten auf Neues zu Friedensverhandlungen - Apple nach Stabwechsel leichter

DJ MÄRKTE USA/Warten auf Neues zu Friedensverhandlungen - Apple nach Stabwechsel leichter

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der Optimismus über ein baldiges Kriegsende im Iran dominiert auch am Dienstag im frühen US-Aktienhandel, obgleich das Ende der vereinbarten Frist für den Waffenstillstand am Mittwoch immer näher rückt und es bislang nichts Neues zu den Friedensverhandlungen zwischen den USA und Iran gibt. Es scheint noch nicht mal klar, ob überhaupt beide Seiten an den Verhandlungstisch zurückkehren. Angeblich soll Teheran aber ein Verhandlungsteam nach Pakistan entsenden, wie das Wall Street Journal berichtet. Offiziell bestätigt hat das Mullah-Regime dies bislang aber nicht.

"Die Arbeitshypothese der meisten Marktteilnehmer ist, dass wir eine Verlängerung der aktuellen Waffenruhe sehen werden", erläutert Marktstratege Michael Brown von Pepperstone die Stimmungslage. Es liege im Interesse beider Seiten, den Krieg zu beenden, daher seien "die markige Rhetorik und die Schlagzeilen, die wir weiterhin hören, größtenteils darauf ausgerichtet, Verhandlungsspielraum zu gewinnen, statt den Konflikt erneut zu eskalieren".

Im frühen Handel legt der Dow-Jones-Index um 0,7 Prozent zu auf 49.794 Punkte - maßgeblich gestützt vom kräftigen Plus bei UnitedHealth. Der breitere S&P-500-Index und die Nasdaq-Indizes bewegen sich um bis zu 0,4 Prozent nach oben.

Neben dem Nahostkonflikt sorgt die künftige US-Geldpolitik für Gesprächsstoff. Der von US-Präsident Trump auserkorene Nachfolger von Notenbankchef Jerome Powell, Kevin Warsh, steht am Berichtstag Rede und Antwort vor dem Bankenausschuss des Senats. Seine Aussagen werden sehr genau gehört werden, um einen Eindruck für die Richtung der Zinsen zu erhalten.

Konjunkturseitig sind unterdessen die US-Einzelhandelsumsätze im März etwas besser ausgefallen als erwartet.

Die Renditen von US-Staatsanleihen steigen mit dem positiven Konjunktursignal, im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 4,28 Prozent. Der Dollar zieht leicht an, der Euro geht mit 1,1767 Dollar um.

Die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung im Irankrieg und damit verbunden auf eine dauerhafte Öffnung der Seestraße von Hormus drückt leicht auf die Ölpreise, Brent verbilligt sich um 0,7 Prozent auf knapp 95 Dollar. Der Goldpreis zieht leicht an.

Thema Nummer eins am Aktienmarkt ist der Führungswechsel bei Apple. Tim Cook, der das Amt seit 20111 extrem erfolgreich innehatte, wird zum 1. September als CEO zurücktreten und in den Verwaltungsrat wechseln. Sein Nachfolger wird der langjährige Hardware-Entwicklungschef John Ternus. Ternus werde mit seinem Hintergrund entscheidend für Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz sein, urteilt XTB-Analystin Kathleen Brooks. Unter der Führung von Cook sei Apple beim Thema KI bisher hinter großen Technologiekonkurrenten zurückgeblieben. Die Apple-Aktie gibt um 0,5 Prozent nach.

Amazon will als Teil einer vertieften Partnerschaft weitere 5 Milliarden Dollar in die KI-Gesellschaft Anthropic investieren. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich damit auf bis zu 25 Milliarden Dollar, sofern bestimmte kommerzielle Meilensteine erreicht werden. Der Kurs des Online-Riesen klettert um 1,6 Prozent.

Unitedhealth hat mit den Erstquartalszahlen die Markterwartungen deutlich übertroffen. Die Krankenversicherung hob zudem die Jahresprognose an. Die Aktie macht einen Satz um knapp 10 Prozent nach oben.

Uber steigen um 0,6 Prozent mit der Nachricht, den Anteil am Elektroautohersteller Lucid erhöht zu haben. Ziel ist es, die Anzahl der Lucid Robo-Taxis im Uber-Netzwerk zu erhöhen. Lucid schnellen um gut 9 Prozent in die Höhe.

Alaska Air sinken um 1,8 Prozent nach einer kassierten Jahresprognose der Fluggesellschaft. Axt geben um 5,0 Prozent nach. Der Hersteller von Halbleiter-Wafer-Substraten erhöht das Kapital durch Ausgabe neuer Aktien. 

INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA      49.794,08  +0,7  +351,52    49.447,43 
S&P-500     7.132,74  +0,3   +23,60    7.126,06 
NASDAQ Comp  24.496,48  +0,4   +92,09    24.404,39 
NASDAQ 100   26.686,05  +0,4   +95,71    26.590,34 
 
 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       3,76 +0,05    3,74      3,72 
5 Jahre       3,89 +0,04    3,87      3,85 
10 Jahre      4,27 +0,02    4,26      4,24 
 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag    Mo, 18:17 
EUR/USD      1,1765  -0,2  -0,0022     1,1787      1,1786 
EUR/JPY      187,18  +0,0   0,0100     187,17     186,9900 
EUR/CHF      0,9166  -0,1  -0,0005     0,9171      0,9169 
EUR/GBP      0,8699  -0,1  -0,0008     0,8707      0,8702 
USD/JPY      159,09  +0,2   0,3000     158,79     158,6500 
GBP/USD      1,3521  -0,1  -0,0011     1,3532      1,3542 
USD/CNY      6,816  -0,0  -0,0012     6,8172      6,8172 
USD/CNH      6,8156  0,0  -0,0002     6,8158      6,8153 
AUS/USD      0,7173  -0,1  -0,0004     0,7177      0,7173 
Bitcoin/USD  75.876,99  -0,6  -434,56    76.311,55    75.386,28 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     88,75  -1,0   -0,86      89,61 
Brent/ICE     94,84  -0,7   -0,64      95,48 
 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.778,08  -0,9   -41,56    4.819,64 
Silber       78,66  -1,6   -1,25      79,91 
Platin     2.072,74  -0,8   -16,27    2.089,01

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2026 10:14 ET (14:14 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.