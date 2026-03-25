Die Rekrutierungsphase markiert den nächsten Meilenstein in Planets langfristigem Engagement in Deutschland und stärkt Europas eigenständige Weltraumkapazitäten sowie das industrielle Ökosystem

Planet Labs Germany, ein führender Anbieter von täglichen Daten und Erkenntnissen zu Veränderungen auf der Erde, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit der Rekrutierung hochqualifizierter deutscher Fachkräfte begonnen hat, um sein künftiges Satellitenproduktionswerk in Berlin in Betrieb zu nehmen. Diese Rekrutierungsphase markiert einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Expansion von Planet im Bereich der europäischen Fertigung.

Planet baut und betreibt die größte Flotte kommerzieller Erdbeobachtungssatelliten der Geschichte. Die Anlage in Berlin wird die Produktionskapazität der hochauflösenden Pelican-Flotte der nächsten Generation verdoppeln und gleichzeitig Deutschlands Rolle als Drehscheibe für fortschrittliche Luft- und Raumfahrttechnik stärken sowie Europas Zugang zu souveränen, KI-gestützten Erdbeobachtungskapazitäten verbessern.

Zu diesen Positionen gehören Führungspositionen auf hoher Ebene sowie spezialisierte technische Funktionen, die für den Erfolg der Anlage unerlässlich sind, darunter der Leiter der Fertigung, der Missionsleiter für Konstellationsdienste sowie verschiedene Ingenieurspositionen. Mit Beginn der Einstellungen 2026 wird Planet sein bestehendes Team von etwa 150 Mitarbeitern in Berlin voraussichtlich um bis zu 70 neue Mitarbeiter erweitern.

"Berlin ist ein globales Zentrum für Hightech-Innovation, und wir freuen uns darauf, den hochqualifizierten Talentpool der Region zu nutzen, um unser neuestes Kapitel in der Fertigung zu schreiben", sagte Martin Polak, Geschäftsführer von Planet Labs Germany. "Durch den Ausbau unseres Teams hier stärken wir das europäische Weltraum-Ökosystem und stellen sicher, dass unsere Partner souveränen Zugang zu den KI-gestützten globalen Erkenntnissen haben, die für Sicherheit und Nachhaltigkeit erforderlich sind. Diese Einstellungsoffensive unterstreicht unser langfristiges Engagement für Deutschland als Motor für industrielle Kompetenz und Exzellenz in der Luft- und Raumfahrt."

Berlin dient seit über 10 Jahren als europäischer Hauptsitz von Planet und fungiert als Mission Control Center für die weltweite Flotte von rund 200 Satelliten. Dieses Wachstum stärkt die Verbindungen von Planet zu seinem robusten Ökosystem aus deutschen Kunden und Partnern weiter, darunter bedeutende Branchenführer und Mitarbeiter von mehr als 400 deutschen Bundesbehörden. Die neue Produktionsstätte baut auf dieser langjährigen Präsenz auf und stellt die nächste Phase des Wachstums von Planet in Deutschland dar.

Interessierte Kandidaten können die Karriereseite von Planet besuchen, um aktuelle Stellenangebote einzusehen. Weitere Stellen in den Bereichen Fertigung, Betrieb und Professional Services werden im Laufe des Jahres 2026 verfügbar sein.

Über Planet

Planet Labs Germany ist Teil der Planet-Gruppe und hat seinen Sitz am europäischen Hauptsitz von Planet in Berlin. Planet Labs PBC (NYSE: PL) ist die Muttergesellschaft der Planet-Gruppe mit globalem Hauptsitz in San Francisco, USA. Planet ist ein führender Anbieter von globalen, täglichen Satellitenbildern und Geodatenlösungen. Planet verfolgt die Mission, die Welt jeden Tag abzubilden und Veränderungen sichtbar, zugänglich und umsetzbar zu machen. Planet wurde 2010 von drei NASA-Wissenschaftlern gegründet und entwickelt, baut und betreibt die größte Erdbeobachtungsflotte von Bildsatelliten. Planet stellt missionskritische Daten, fundierte Erkenntnisse und Softwarelösungen für Kunden bereit, zu denen weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Nachrichtendienste, Bildung und Finanzen sowie Regierungsbehörden gehören, und ermöglicht es Anwendern, auf einfache und effektive Weise einen einzigartigen Mehrwert aus Satellitenbildern zu generieren. Planet Labs PBC ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, die an der New Yorker Börse unter dem Kürzel PL notiert ist. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.planet.com und folgen Sie uns auf X, LinkedIn oder schauen Sie sich HBOs Wild Wild Space an.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete Aussagen" über Planet im Sinne der Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die strategischen Partnerschaften von Planet und das zukünftige Wachstum von Planet in neuen und bestehenden Märkten. Solche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, beinhalten Schätzungen, Annahmen, Einschätzungen und Unsicherheiten. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Diese Faktoren sind in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Planet detailliert beschrieben. Planet übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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