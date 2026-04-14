Wer so schlau war, vor einem Jahr in die Planet Labs-Aktie zu investieren, hat bis heute seinen Einsatz verelffacht. Was macht den Satellitenbetreiber so unglaublich erfolgreich und ist die Planet Labs-Aktie wirklich die beste Weltraumaktie? Das Wachstum beschleunigt sich Basis des jüngsten Börsenerfolges der Planet Labs-Aktie ist die sich beschleunigende Geschäftsentwicklung des Satellitenunternehmens. Nachdem Planet Labs 2023 und 2024 ein Umsatzwachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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