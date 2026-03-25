Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch im Einklang mit anderen wichtigen Börsenplätzen die Erholung vom Vortag fortgesetzt. Verantwortlich für den deutlichen Anstieg der Indizes waren die Hoffnungen auf ein nahendes Ende des Iran-Kriegs, auch wenn die Situation den ganzen Tag über unklar blieb. Auch etwas tiefere Ölpreis nahmen Druck von den Aktienmärkten. Berichten zufolge hat die US-Regierung der iranischen Führung einen 15 Punkte umfassenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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