Andersen Consulting geht eine Kooperationsvereinbarung mit Stratis Consulting ein, einer Firma mit Sitz in a Dublin, die auf strategische Beschäftigungsverhältnisse, Personalstrategie und Arbeitsplatzpolitik spezialisiert ist.

Die 2017 gegründete Beratungsfirma Stratis Consulting ist für ihre tiefgreifende Expertise in den Bereichen Beschäftigungsverhältnisse und Führungsstrategie bekannt. Die Firma arbeitet eng mit leitenden Führungskräften, Vorständen und Personalleitern zusammen und entwirft als zuverlässiger Berater praktische, mitarbeiterorientierte Lösungen, die die Bindung verbessern, die Effektivität der Führung stärken und die Personalstrategie an den langfristigen Geschäftszielen ausrichten. Stratis Consulting unterstützt Organisationen, die sich M&A-Aktivitäten und größeren Unternehmensänderungen gegenübersehen, um eine effektive Praxis und Implementierung von Personalstrategien sicherzustellen.

"Wir bei Stratis glauben, dass Personalstrategie, unterstützt durch erfolgreiche Beschäftigungsverhältnisse, Geschäftsstrategie ist", sagte Brendan McGinty, geschäftsführender Partner von Stratis Consulting. "Unser Ziel besteht darin, Organisationen dabei zu helfen, den Wert strategischer Beschäftigungsverhältnisse zur Förderung ihrer Mitarbeiteragenda und deren Umsetzung in reale Auswirkungen auf Geschäft und Arbeitsplatz zu verstehen. Durch unsere Kooperation mit Andersen können wir diese Philosophie auf eine breitere Plattform ausweiten und globalen Organisationen dabei helfen, Führungskapazitäten auszubilden, das Engagement des Personals zu verbessern und Transformationen zweckbestimmt und sicher zu bewältigen."

"Stratis bringt umfangreiche Expertise in den Bereichen Personaltransformation und Beschäftigungsverhältnisse mit", sagte Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und CEO von Andersen. "Seine Führungsposition bei der Gestaltung moderner Arbeitsplatzstrategien ergänzt unsere Beratungsplattform und stärkt unsere Fähigkeit, integrierte Lösungen bereitzustellen, die eine nachhaltige organisatorische Performance fördern."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

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