Die Softwarebranche erlebt derzeit ein wahres Beben rund um die KI-Konkurrenz beziehungsweise deren disruptive Tendenzen. Noch ist allerdings längst nicht aller Tage Abend und die gegenwärtige Kritik oder auch Angst um den Verlust der Vormachtstellung gewisser Konzerne wie eben auch Microsoft ist gegebenenfalls etwas übertrieben. Bekanntermaßen sind wir am Ende alle schlauer, und doch verrät uns der Kursverlauf die Tatsache, dass aufgrund der weiteren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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