Das RuMaS-Kursziel für die Verbio-Aktie wurde erst vor Kurzem auf 42,00 Euro angehoben. Doch diese Marke ist bereits überholt, was die Dynamik der aktuellen Aufwärtsbewegung unterstreicht. Im Express-Service vom vergangenen Sonntag wurde darauf hingewiesen, dass aus charttechnischer Sicht keine Anzeichen für ein baldiges Ende der Rallye erkennbar sind. Dennoch kam die Geschwindigkeit des Kursanstiegs selbst für uns überraschend. Ein kurzer Rückblick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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