Nvidia baut seine Zusammenarbeit mit dem Öldienstleister SLB (ehemals Schlumberger) deutlich aus. Gemeinsam will man KI-Lösungen für die Energiebranche entwickeln und einsetzen. Ziel der Partnerschaft ist es, eine leistungsfähige Infrastruktur sowie spezialisierte Modelle für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in diesem Sektor zu schaffen.Im Rahmen der Kooperation wird SLB als Partner für das modulare Design sogenannter "DSX AI Factories" von Nvidia fungieren. Dabei handelt es sich um hochmoderne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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