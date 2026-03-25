New York - Die US-Börsen haben am Mittwoch zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.429 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.592 Punkten 0,5 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.163 Punkten 0,7 Prozent im Plus.



Die USA haben Berichten zufolge einen Plan für ein Ende des von ihnen und Israel begonnenen Iran-Kriegs vorgelegt. Der Iran lehnt den Plan zwar ab, die Börsen zeigten sich dennoch erleichtert.



Derweil reagierten Anleger auf ein Urteil eines US-Gerichts bezüglich der Frage, inwiefern Youtube und Instagram süchtig machen. Die Aktien von Google-Mutter Alphabet rutschten in den roten Bereich, die Meta-Aktie blieben trotz Verlusten im Plus.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1561 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8650 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.530 US-Dollar gezahlt (+1,0 Prozent). Das entspricht einem Preis von 125,97 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 103,10 US-Dollar, das waren 135 Cent oder 1,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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