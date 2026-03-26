München (ots) -Am 2. Tag der Playoff-Viertelfinals werden die Favoriten ihren Rollen gerecht - Köln und Mannheim starten mit Siegen in ihre Serien: Für den Hauptrundensieger Kölner Haie, von MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner gegen die Schwenninger Wild Wings als "haushoher Favorit" ausgerufen, ist der 1:0-Auwärtssieg im 1. Spiel ein hartes Stück Arbeit. Vorne macht der "Flatterschuss" von Torschütze Oliwer Kaski den Unterschied, ganz hinten wird das stabile Abwehrbollwerk vom überragenden Goalie Janne Juvonen angeführt: Der "Spieler des Jahres" und "Torhüter des Jahres" in der DEL gibt seinen Verteidigern mit seinem 6. Shutout der Saison laut Ehelechner das Signal: "Hey, ich habe alles im Griff!" Kapitän Moritz Müller weiß: "Wenn es einen Breakdown gab, war der Juvo da und hat uns im Spiel gehalten!" Besonders stolz ist Müller darauf, "dass wir es mental geschafft haben, stabil zu bleiben. Es gab ein paar Steine im Weg, aber wir sind mental cool geblieben, haben unser Spiel gespielt und zurecht gewonnen." Trotz der 5. Niederlage im 5. Saisonduell gegen die Haie will Kyle Platzer von den Wild Wings Positives für die Best-of-7-Serie mitnehmen: "Unsere Energie, unser Fokus und unsere Defensive waren gut. Es war ein solides Spiel von uns, also kein Grund, den Kopf hängen zu lassen."Wie die Haie bleiben auch die Adler Mannheim gegen ihren ersten Playoff-Gegner in dieser Saison noch ungeschlagen. Die Adler gewinnen 5:2 gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven in einer hitzigen Partie mit zahlreichen Raufereien und insgesamt 22 (!) Strafen. "Es gab viel Chaos! Playoffs sind eine spannende Zeit, da kommen viele Emotionen hoch. Wir müssen einfach cool bleiben und unseren Job erledigen", meint Mannheims Nicolas Mattinen. Bremerhavens Rayan Bettahar wird dazu pathetisch und kündigt für das 2. Spiel am Freitag (live ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel) an: "Wir werden immer kämpfen! Die sollen wissen: Wenn die nächstes Spiel zu uns kommen, wird es nicht anders laufen." Bettahar hadert mit dem misslungenen Start der Pinguins: "Die ersten 10 Minuten waren sehr entscheidend. Mannheim war ein bisschen spritziger und wacher. Die Intensität muss nächstes Spiel von Anfang an da sein, wir müssen mit 120 Prozent kommen." Sein Kapitän Christian Wejse formuliert es noch klarer: "Wir müssen uns den Arsch aufreißen!"Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zu Spiel 1 der Playoff-Viertelfinals in der PENNY DEL am Mittwoch. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Am Freitag geht es mit Spiel 2 in allen Viertelfinalserien weiter - ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel, live bei MagentaSport.PENNY DEL | Viertelfinale, Spiel 1Schwenninger Wild Wings - Kölner Haie 0:1 (Stand Serie: 0:1)Kölns "Voll-Kaski-Versicherung" - der Offensiv-Verteidiger ist hinten und vorne eine Wucht! Mitten in einer Schwenninger Drangphase führt Oliwer Kaski die Kölner mit seinem Treffer des Tages auf die Siegerstraße. Die Haie stehen defensiv stabil, halten ihren Kasten auch dank des erneut herausragenden Torhüters Janne Juvonen sauber und bleiben gegen die Wild Wings in dieser Saison ungeschlagen.Als "Flatterer" bezeichnet MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner den Hammer-Schuss von Oliwer Kaski zum 1:0, der Schwenningens Goalie Joacim Eriksson alt aussehen lässt. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=OVFNSGpqeEsxeVVXaEFXMHg0NkNWeVM5a2tLVEszSnlKZWp2K0w0T1dqUT0=Janne Juvonen hält den knappen Sieg für Köln fest: Der Haie-Goalie ist mit 19 teils spektakulären Saves einmal mehr ein sicherer Rückhalt für den Hauptrundensieger. Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NG12eklzRy93Y0dDY3FIamNrbkg1UUFOMmN1UC9mZlZPdFlRdkhZWjhvMD0="Es wird direkt ruppig": Nach 5 Minuten wird der Schwenninger Treffer zum vermeintlichen 1:0 durch Tyson Spink sofort abgepfiffen und nach dem Videobeweis endgültig aberkannt, da Spinks Zwillingsbruder Tylor ungebremst in den Kölner Goalie Janne Juvonen hineinläuft und ihn bei der Parade behindert. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cWlxTDRwSm5FM0sxd1VNMXUyclpxNlRrTkliNmFkRUR6TG9JNE92SXVFST0=Pünktlich zum Powerbreak: Ausgehend von einer Rangelei zwischen Schwenningens Alex Trivellato und Kölns Patrick Russell, kommt es zur ersten Rudelbildung. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Um95ZFlEOXNVcExMd1prMUEyWWtDZkV6WGVtVi9kU3pWc0FGZ3N6end4cz0=Schwenningen drückt auf den Führungstreffer: Nach 10 Minuten scheitern die Hausherren vor dem Kölner Tor gleich dreimal - zunächst durch Philip Feist am Pfosten, danach doppelt durch Sebastian Uvira. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dnhZRXpoN2tmTjZPRkhyOHNEWnJTSzZsNjV0aHBndFFZQU5CVnZSTWo0UT0=Tumult zur 1. Drittelpause: Nachdem die Sirene ertönt, spielt Kölns Patrick Russell den Puck ab, bekommt vom Schwenninger Phil Hungerecker aber noch einen heftigen Check. Der Schiedsrichter muss beide Akteure auseinanderhalten. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=M1RzZjVKQnFmMDJMMnREUWZaV0VjL0NUOVVwbEJEcE55SWJGM1lodFUzUT0=Da herrscht Klärungsbedarf: Schwenningens Alexander Karachun fährt sein Bein gegen Kölns Juhani Tyrväinen aus - und zieht den Ärger der Kölner auf sich. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Nmg3a0ptVXEyeENLbHVTNVNSMm1kckdHWTRJWDlWL1NrQ2tGV3d6MWNDQT0=Autsch: Der Kölner Juhani Tyrväinen bekommt erst den Schläger von Schwenningens Goalie Joacim Eriksson in den Weg gehalten und beim daraus resultierenden Sturz den Schlittschuh von Gegner Alex Trivellato ins Gesicht. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UytsUVRJWXkvaVJwUjRTdE1ySzZhRGVCZ2Z0d05RWHF5TjRvenZ1dlU3Zz0="Es wird wieder ruppig": Im Gestocher um den Puck kommt es vor dem Schwenninger Gehäuse zu einem "Schweinehaufen". Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MEYwVy8vZnlYSkZtZWZaZzJ2RWc1L0UrTnJlUGh3R3cxZWlQUGVaRW4zMD0=Sebastian Uvira, Schwenninger Wild Wings, in der 1. Drittelpause über den starken Start trotz 0:1-Rückstand: "Wir sind am Anfang definitiv die stärkere Mannschaft gewesen. Wir sind sehr euphorisiert und haben eine lautstarke Halle hinter uns, es macht Spaß zu spielen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aUUvR2h0NzZmWFVCbzlsRGJWZndINVU0d0g3VFBJQytrWWsvUzNHS0dBST0=Kyle Platzer, Schwenninger Wild Wings: "Es hat nicht viel gefehlt. Wir haben hier zu Hause großartig gespielt, wir nehmen das Positive daraus mit. Unsere Energie, unser Fokus und unsere Defensive waren gut. Es war ein solides Spiel von uns, also kein Grund, den Kopf hängen zu lassen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=K1ZGblVmYzN0K0E0SUdsRVU1NjFJUVdsd1BNUXMvSTU4amFodTZlZ3pBdz0=Louis-Marc Aubry, Kölner Haie, in der 2. Drittelpause: "Es ist ein sehr enges Spiel, defensiv gut auf beiden Seiten. Es ist so eng in den Playoffs. Es ist eine gute Atmosphäre hier, es macht viel Spaß." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Y1liRUhHSHplbGU5aDdoOC9WS2pEcVIySElIY3NQRnlyWkFaVDdwaFBNUT0=Kölns Siegtorschütze Oliwer Kaski: "Es war ein ganz knappes Spiel. Großartig, dass wir das 1. Spiel gewonnen haben. Beide Teams sind gut geskatet, es gab viel freien Raum auf dem Eis."... über seinen "Flatterschuss" zum 1:0: "Das war keine Absicht, es war ein kleiner Knuckle-Ball. Ich bin froh, dass er reingegangen ist." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NjNjSVFIYWhZalVkK2hweVRsdnJER2pqeC96TDI2ZzVKbUJGU0RkL2xFMD0=Kölns Kapitän Moritz Müller darüber, worauf er am meisten stolz ist: "Dass wir es mental geschafft haben, stabil zu bleiben. 1:0 ist eine schwierige Führung in Schwenningen. Es gab ein paar Steine im Weg, aber wir sind mental cool geblieben, haben unser Spiel gespielt und zurecht gewonnen. Uns war klar, dass Schwenningen mit einem Tor pushen wird. Dann nicht aufzumachen, sondern geduldig zu bleiben und weiter mutig zu sein: Wir haben die richtige Balance gefunden."... über Torhüter Janne Juvonen: "Wir haben gut gespielt. Wenn es einen Breakdown gab, war der Juvo da und hat uns im Spiel gehalten." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WG4zK01FMlNVU2FEejhkUHY2TkxCOW9PWGV6UFdGTnZGQjdlRHhxcTBpaz0=Ex-DEL-Spieler Andreas Renz, von 1994 bis 2001 sowie von 2010 bis 2012 in Schwenningen und von 2001 bis 2010 in Köln aktiv, vor dem Duell seiner einzigen DEL-Klubs: "Ich habe wirklich Puls. Ich merke mein Herz, das mit den Haien fiebert, gefühlt nach 25 Jahren kein Titel. Aber natürlich bin ich hier geboren, das ist mein Heimatklub. Ein Viertelfinale zu spielen, ist für Schwenningen historisch. Ich bin zwiegespalten, aber voller Vorfreude. Es sind viele Emotionen drin." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RjZ6K3dRN0RrbnduajhlbjR0NWpqT1ZOY0h0NGFGd2t2MUpxTXJuSUpIOD0=In der 1. Drittelpause analysiert Renz den Spielverlauf: "Es ist ein intensives Spiel von beiden Mannschaften. Die Wild Wings sind im Rhythmus und haben ein Chancenplus, aber auf der Anzeige ist das 0:1. Köln hat ihre Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor bestätigt."MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner hebt die Klasse von Kölns Goalie Janne Juvonen hervor: "Es gibt selten Chaos in seinem Torraum. Er ist als Torhüter sehr ruhig. Er bewegt sich, wenn er muss, sehr aggressiv, aber er strahlt auch Ruhe aus. Ich stehe mehr auf die Torhüter und Charaktere, die Ruhe ausstrahlen und - egal, wie laut es ist - zu ihren Verteidigern das Signal geben: Hey, ich habe alles im Griff!"Beim 0:1 sieht Ehelechner Schwenningens Goalie Joacim Eriksson in der Pflicht: "Auf seinem Niveau muss Eriksson den haben. Wenn du mit dem vollen Körper hinter der Scheibe stehst, kriegst du ihn auf den Bauch und das war's. Er hat einfach die Flugbahn der Scheibe unterschätzt." Link zum Doppel-Interview mit Renz und Ehelechner: clipro.tv/player?publishJobID=M3pjNHZ6YWN1QlU0U3VnTVMyUDMzYUNFazI3cUtNa1hJK2gxNTg5SkpkND0=Adler Mannheim - Fischtown Pinguins Bremerhaven 5:2 (Stand Serie: 1:0)Die Adler veredeln einen eindrucksvollen Start mit der frühen Führung nach 3 Minuten. In der Folge behalten die Gastgeber in einem hitzigen Duell, in dem es insgesamt 22 Strafen hagelt, sportlich den kühleren Kopf. Mannheim bleibt in der aktuellen Spielzeit gegen Bremerhaven noch ungeschlagen und geht mit der 1:0-Führung in das 2. Spiel der Serie am Freitag.Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cmIwS2tvVlFHbW84Y0Y3TUswV1NBTDZaNGlQQm5lMDZUTEk4NEdlL3kzND0=Mannheimer Blitzstart als Dosenöffner: Die Adler üben von Beginn an extremen Druck aus und gehen durch Marc Michaelis nach 3 Minuten folgerichtig in Führung. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VGREWG5ROVMxTVUydVBtMk5DNzRUSEZDNGxIY0UwTTdwckEyQllDd0t3WT0=Erste Bekanntschaften werden geschlossen: Zur Mitte des Anfangsdrittels haken sich Bremerhavens Rayan Bettahar und Mannheims Justin Schütz ineinander ein, anschließend kommt es zum Handgemenge. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ajBtb1dnUUVmNzhraGxiWlBoaitJdkNDbHJGc01KVXdrdEtOOFVGNkl3RT0="Zärtliche Umarmungen" sehen anders aus: Kurz vor dem Ende des 1. Durchgangs geraten der Mannheimer Matthias Plachta und Bremerhavens Alex Friesen sowie zahlreiche ihrer Mitspieler aneinander. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dFJwdXcxWi9hcjVwK3JMMENrWStVZTNFUnFtelJXNlFJQkZiOFAvWnRBTT0=Voller Fokus auf den Job: Linesperson Jan-Philipp Priebsch landet nach einer Kollision mit Bremerhavens Fabian Herrmann auf dem Hosenboden, lässt sich davon aber nicht in seiner Arbeit abhalten und schiedst - skurril wie amüsant - von dort aus weiter. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RkpFTnFKbGNLVmJ4dGdDRjRUMGM1dU1WeFhiRk1OVWNzMDVMaXhtT1g0WT0="So lassen sich die Schmerzen doch aushalten": Nachdem Mannheims Yannick Proske der Stock bricht, wirft er sich 2 Sekunden vor der 2. Drittelpause in einen Schuss von Bremerhavens Vladimir Eminger und wehrt den Puck mit seinem Oberkörper schmerzhaft ab. Für seinen Einsatz erntet Proske viele Umarmungen seiner Mitspieler und Szenenapplaus aus dem Publikum. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VlFyS1cxRXA1azQvTW1UV1lJYU9LZCtkSEk1UjJuVnFOb3ZNTWZWblYzVT0=Die Emotionen kochen hoch: 3 Minuten vor dem Ende liefern sich Adler Marc Michaelis und Pinguin C.J. Smith eine heftige Rangelei, für die beide Akteure wegen unsportlichen Verhaltens eine 10-Minuten-Strafe bekommen. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=OUdwcjZMYkJSdjVVM0ZqQklPOG5DK3lnQmY2QlRyYUhhQWlaWngzaXZvbz0=Die größte Rangelei des Spiels: Nachdem Bremerhavens Andy Miele seinem Gegner Brendan O'Donnell einen harten Check verpasst, kommt es zwischen mehreren Spielern beider Lager zum Faustkampf. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=SndTRmhXaHpPMWUwRSs1MkxjYWRRWi8wUkgrQlQ1cnYxQkozYi8zMmovQT0=Und noch einmal wird es hitzig: Während das vermeintliche Mannheimer Tor zum 6:2 abgepfiffen wird, entfacht ein erneuter Kampf zwischen mehreren Akteuren beider Teams. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ek9LTVhLNS9zWXdURmxlYlltRHhHb205MGtleUpmZEkvM3Y3T1dKNzFXND0=Der Mann des Spiels verkörpert die Mannheimer Siegesmentalität: Zunächst zeigt Adler Yannick Proske bei seiner Abwehr eines Bremerhavener Schusses mit dem Körper vollen Einsatz, später erzielt er das 5. Mannheimer Tor zum Kantersieg. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dEp2dmdEdmZtWUM4SGd3Ri9RT2lQaFlldUQrRWlLN3hkeE11Q2R4TmYyOD0=Nicolas Mattinen, Torschütze Adler Mannheim: "Wir sind glücklich mit unserem Spiel. Über den größten Teil des Spiels sind wir solide. Das wollen wir ins nächste Spiel mitnehmen."... zu den vielen Rangeleien zum Schluss: "Es gab viel Chaos. Playoffs sind eine spannende Zeit, da kommen viele Emotionen hoch. Wir müssen einfach cool bleiben und unseren Job erledigen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eFg4Q0MvY2tDNXRJOXNzRnFsQVZsYVoyLzY5UGlVV1IzNFNDNStYZ2pOZz0=Rayan Bettahar, Torschütze Fischtown Pinguins: "Die ersten 10 Minuten waren sehr entscheidend. Mannheim war ein bisschen spritziger und wacher. Uns sollte eigentlich bewusst sein, dass Mannheim eine sehr hohe Qualität hat. Wenn man hier nicht mit 100 Prozent dabei ist, liegt man auch mal 4:1 hinten. Dann ist es nicht so einfach zurückzukommen. Die Intensität muss nächstes Spiel von Anfang an da sein, wir müssen mit 120 Prozent kommen."... über die vielen hitzigen Streitereien: "Wir werden immer kämpfen! Die sollen wissen: Wenn die nächstes Spiel zu uns kommen, wird es nicht anders laufen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Q0xhRlJuUVpDakVNSWd6QlVwc2pRMW5iS1ZmNDNpS0hYbGs5cFdvUG9OWT0=Bremerhavens Kapitän Christian Wejse in der 2. Drittelpause: "Wir wissen, dass Mannheim ein gutes Team ist, sie haben viel Geschwindigkeit. Wir müssen uns den Arsch aufreißen. Es ist nicht okay, was wir dieses Spiel bisher geleistet haben. Wir spielen nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Sie haben zu viele Chancen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=R2hRUW1VR0FNcS9CVUJOV3RDL2pGOEJhUXU0dFVmU0JCVkhuZjg2RWhZZz0=Eishockey live bei MagentaSportPENNY DEL | Playoff-ViertelfinalsFreitag, 27.03.2026ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Kölner Haie - Schwenninger Wild Wings, Pinguins Bremerhaven - Adler Mannheim, Eisbären Berlin - Straubing Tigers, ERC Ingolstadt - EHC Red Bull MünchenSonntag, 29.03.2026ab 13.45 Uhr: Straubing Tigers - Eisbären Berlinab 14.45 Uhr: Schwenninger Wild Wings - Kölner Haieab 16.15 Uhr: Adler Mannheim - Pinguins Bremerhavenab 18.45 Uhr: EHC Red Bull München - ERC IngolstadtPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6243535