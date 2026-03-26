LONDON, Ontario, March 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das mithilfe chemischer Verfahren minderwertige Rohstoffe - darunter Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle - in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat heute bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung (die "Vereinbarung") mit Water Tower Research LLC ("WTR") abgeschlossen hat. WTR ist ein auf institutionelle Forschung und Investor Engagement spezialisiertes Unternehmen, das Aduro durch eine umfassende Research Coverage und strategische Investor-Engagement-Dienstleistungen dabei unterstützen wird, seine Wachstumsziele zu erreichen und die Sichtbarkeit innerhalb der institutionellen Investment-Community zu erhöhen.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird WTR dem Unternehmen ab dem 1. April 2026 für eine anfängliche Laufzeit von sechs Monaten Dienstleistungen in den Bereichen Research und Kapitalmarktkommunikation erbringen. Diese umfassen die Erstellung von Inhalten, insbesondere Research-Berichten, die über die hauseigene digitale Infrastruktur sowie die Marketingkanäle von WTR verbreitet werden. Als Gegenleistung für diese Dienstleistungen hat das Unternehmen ein Gesamthonorar in Höhe von 39.000 US-Dollar (zzgl. anfallender Steuern) vereinbart, das mit Unterzeichnung der Vereinbarung fällig wird. Das Unternehmen kann die Vereinbarung jederzeit nach dem 31. August 2026 um einen weiteren Zeitraum von sechs Monaten (die "Verlängerungsperiode") verlängern, indem es WTR eine schriftliche Verlängerungsabsicht (die "Mitteilung") übermittelt. Die Verlängerungsperiode tritt dann zum 30. September 2026 in Kraft. Sofern das Unternehmen die Mitteilung an WTR übermittelt, zahlt es für die während der Verlängerungsperiode erbrachten Dienstleistungen ein Gesamthonorar in Höhe von 48.000 US-Dollar (zzgl. anfallender Steuern).

WTR steht in keinerlei Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen und hält zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung keine Wertpapiere von Aduro. WTR behält sich jedoch vor, künftig Anteile am Unternehmen zu erwerben. Abgesehen von der hier beschriebenen Beauftragung für Dienstleistungen in den Bereichen Research und Kapitalmarktkommunikation bestehen keine weiteren Geschäftsbeziehungen zwischen WTR und dem Unternehmen. Im Zusammenhang mit der Beauftragung von WTR werden weder erfolgsabhängige Vergütungen noch Wertpapiere gewährt.

Die Zusammenarbeit mit WTR zielt darauf ab, die Bekanntheit der von Aduro entwickelten Technologien in den Vereinigten Staaten sowie auf internationaler Ebene zu steigern.

Über Water Tower Research LLC

Water Tower Research ist ein Unternehmen für Investor Engagement und Research-basierte Kommunikation, das darauf spezialisiert ist, den Dialog mit Investoren zu modernisieren. Die Firma bietet frei zugängliches Research in institutioneller Qualität sowie strategische Investor-Engagement-Dienstleistungen an - darunter Events und digitale Distribution -, um eine effektive Kommunikation zwischen Unternehmen und der Investment-Community zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.watertowerresearch.com

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte, wasserbasierte Technologien, mit denen Kunststoffabfälle chemisch recycelt, Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle umgewandelt sowie erneuerbare Öle zu hochwertigen Kraftstoffen und erneuerbaren Chemikalien weiterverarbeitet werden. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Water Tower Research LLC

Michael McCormack

mike.mccormack@watertowerresearch.com

+1 212 472 2424

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem die Erwartungen hinsichtlich der Implementierung von Dienstleistungen in den Bereichen Research und Kapitalmarktkommunikation durch Water Tower Research LLC sowie insbesondere die erwarteten Auswirkungen der geplanten Dienstleistungen, einschließlich einer gesteigerten Bekanntheit des Unternehmens und seiner in der Entwicklung befindlichen Technologien in den Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene. Obwohl das Unternehmen die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der ihnen innewohnenden Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem, dass die Dienstleistungen in den Bereichen Research und Kapitalmarktkommunikation nicht wie erwartet erbracht werden, dass die Erbringung dieser Dienstleistungen nicht zu den erwarteten Ergebnissen führt, dass ungünstige Marktbedingungen vorherrschen und dass andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen, eintreten.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aduro übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.