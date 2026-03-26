Brent-Öl bei 100 USD - das ist eine Ansage! Mit der Bombardierung der wichtigen LNG-Gasförderanlage in Katar wurden 17 % der Jahresproduktion auf 3 bis 5 Jahre aus dem Markt genommen. Das führte in nur 12 Stunden zur Verdoppelung der Gaspreise rund um den Globus und schickte auch den Öl-Preis gen Norden. Schlimmer noch: Derzeit ist die Straße von Hormus gesperrt und weder Öl- noch Gastanker können ihre Fahrt auf See überhaupt beginnen. Für die auslaufende Wintersaison in Europa ist das Problem nicht überdimensional, aber die Befüllung der Gasspeicher über den Sommer dürfte sich schwierig gestalten. In diesem Umfeld profitiert seit Mitte der Woche wieder Gold mit Plus 5 % auf 4.550 USD, im Krisentief waren auch mal 4.150 USD an der Kurstafel abzulesen. Wie geht es ausgewählten Gold-Unternehmen und den großen Gasverbrauchern wie BASF und Lanxess in diesen Stunden? Wie steht es mit E.ON? Hier ein paar Ideen.

Den vollständigen Artikel lesen ...