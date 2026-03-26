Was ist hier im Busch...?: Mayfair Gold: Der Markt scheint diese Goldaktie wiederzuentdecken!

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Der Rückgang bei Goldaktien hat den Sektor nicht geschwächt, sondern in einigen Fällen lediglich dazügeführt, dass sie erschwinglicher geworden sind. Dies gilt auch für dieses Unternehmen.

Anzeige - Marketingkommunikation. Ersteller: Spekulanten Insider. Autor: Jörg Schulte. Jörg Schulte hält Anteile an Mayfair Gold Corp. Für die Erstellung und/oder Verbreitung dieser spezifischen Veröffentlichung wird keine Vergütung gezahlt. Erstveröffentlichung: 26. März 2026, 5:32 Uhr Europe/Berlin.

Sehr geehrte Anleger,

gerade in solchen Phasen werden Entwickler interessant, wenn Projektgröße, Standort, Rentabilität und Aktionärsstruktur zusammenpassen. Mayfair Gold (WKN: A41X3D) fällt in diese Kategorie.

Über sein zu 100% kontrolliertes "Fenn-Gib'-Projekt entwickelt das Unternehmen ein gröes Goldprojekt im Timmins-Distrikt in Ontario, Kanada. Laut der jüngsten Präsentation des Unternehmens umfasst die Ressource 181,3 Millionen Tonnen mit 4,313 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "angezeigt' sowie weitere 0,14 Millionen Unzen in der Kategorie "abgeleitet'. Die Präsentation hebt zudem die gute Infrastruktur des Projekts, die Nähe zum Highway 101 und die Anbindung an das etablierte Bergbauzentrum Timmins hervor.