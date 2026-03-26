Quantum Stocks vor dem nächsten Wachstumsschub? Können IonQ, SuperQ und Quantum eMotion die nächste Welle reiten?

Anzeige / Werbung

Der Quantencomputing-Sektor entwickelt sich zunehmend von einer forschungsgetriebenen Zukunftstechnologie hin zu einem entstehenden kommerziellen Markt. Erste signifikante Umsätze, konkrete Anwendungen und strategische Partnerschaften deuten darauf hin, dass sich eine neue Wachstumsphase abzeichnet. Für Investoren rückt damit die Frage in den Fokus, welche Unternehmen am besten positioniert sind, um von dieser Entwicklung zu profitieren.

Kommerzialisierung gewinnt an Dynamik

Die Branche profitiert aktuell von mehreren strukturellen Trends. Fortschritte in der Fehlerkorrektur und Hardwareentwicklung verbessern die Leistungsfähigkeit von Quantencomputern. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Lösungen für komplexe Optimierungsprobleme in Industrie, Logistik und Forschung.

Hinzu kommt der zunehmende Bedarf an quantensicherer Verschlüsselung. Mit Blick auf zukünftige Rechenleistungen wächst der Druck auf Unternehmen und staatliche Institutionen, bestehende IT-Infrastrukturen frühzeitig auf post-quantum Sicherheit umzustellen.

Diese Kombination aus technologischen Fortschritten und wachsender Nachfrage schafft erstmals eine Grundlage für skalierbare Geschäftsmodelle im Quantenbereich.

IonQ: Wachstumstreiber mit starker Kapitalbasis

IonQ (ISIN: US46222L1089) zählt zu den sichtbarsten Vertretern der Branche und hat zuletzt eine deutliche Skalierung seiner Umsätze gezeigt. Im Geschäftsjahr 2025 erreichte das Unternehmen 130,0 Millionen US-Dollar Umsatz, was einem Wachstum von 202% entspricht.

Besonders hervorzuheben ist der steigende Anteil kommerzieller Kunden, der inzwischen über 60% der Erlöse ausmacht. Dies signalisiert eine zunehmende Akzeptanz von Quantenlösungen im Unternehmensumfeld.

Strategisch setzt IonQ auf vertikale Integration. Die geplante Übernahme von SkyWater Technology soll die Kontrolle über die Lieferkette stärken und das Unternehmen als Full-Stack-Anbieter positionieren. Mit liquiden Mitteln von rund 3,3 Milliarden US-Dollar verfügt IonQ zudem über eine solide finanzielle Basis, um weiteres Wachstum zu finanzieren.

Gleichzeitig bleibt die Profitabilität eine Herausforderung, da weiterhin operative Verluste erwartet werden.

SuperQ: Plattformansatz mit Fokus auf reale Anwendungen

Einen deutlich stärker anwendungsorientierten Ansatz verfolgt SuperQ Quantum Computing Inc. (ISIN: CA86804A1075). Während viele Wettbewerber primär auf Hardwareentwicklung setzen, konzentriert sich SuperQ auf die Integration von Quantencomputing in konkrete industrielle Anwendungen.

Im Zentrum steht die patentierte Super-Plattform, die Quantencomputing mit klassischer Hochleistungsrechner-Technologie kombiniert. Laut Darstellung auf Seite 6 der Unternehmenspräsentation ermöglicht diese Plattform die Lösung komplexer Probleme über eine einheitliche Benutzeroberfläche, teilweise sogar in natürlicher Sprache.

Dieser Ansatz adressiert eine zentrale Herausforderung der Branche: die Nutzbarkeit von Quantencomputing im operativen Geschäft. Durch die Kombination mit bestehenden HPC- und GPU-Systemen senkt SuperQ potenziell die Eintrittsbarrieren für Unternehmen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf konkreten Use Cases. Laut Präsentation (Seite 9) reicht das Anwendungsspektrum von Lieferkettenoptimierung über Energieverteilung bis hin zu Materialforschung und KI-Modelloptimierung. Dabei werden Effizienzgewinne von bis zu 20-50% oder signifikante Beschleunigungen in der Datenverarbeitung angestrebt.

Auch im Bereich Cybersicherheit positioniert sich SuperQ mit seiner SuperPQC-Suite, die Unternehmen bei der Umstellung auf quantensichere Verschlüsselung unterstützen soll. Diese Kombination aus Computing- und Security-Lösungen könnte sich als strategischer Vorteil erweisen.

Geschäftsmodell und Skalierungspotenzial

SuperQ setzt auf ein diversifiziertes Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Umsätzen. Dazu zählen Softwarelizenzen, Abonnements für die ChatQLM-Plattform sowie nutzungsbasierte Gebühren für Rechenleistung. Ergänzt wird dies durch Beratungs- und Projektgeschäft.

Die Finanzprojektionen (Seite 18) zeigen ein kontinuierliches Umsatzwachstum über fünf Jahre bei gleichzeitig steigenden Margen. Besonders hervorzuheben ist, dass das Unternehmen laut eigener Darstellung bereits profitabel arbeitet - ein Aspekt, der im kapitalintensiven Quantenumfeld nicht selbstverständlich ist.

Darüber hinaus baut SuperQ ein Ökosystem aus sogenannten "Quantum Super Hubs" auf, die als Zugangspunkte für Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Entwickler dienen. Diese Infrastruktur könnte langfristig zur Kundenbindung und Marktdurchdringung beitragen.

Im Vergleich zu größeren Wettbewerbern ist die Marktkapitalisierung aktuell deutlich niedriger, was einerseits höhere Risiken impliziert, andererseits aber auch ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial im Falle erfolgreicher Skalierung eröffnet.

Quantum eMotion: Fokus auf quantensichere Infrastruktur

Quantum eMotion (ISIN: CA74765H1073) adressiert mit seinem Fokus auf Cybersicherheit einen anderen, aber zunehmend relevanten Teilmarkt. Durch die Integration der SecureKey-Technologie erweitert das Unternehmen seine Fähigkeiten im Bereich post-quantum Kryptographie.

Die Kombination aus QRNG-basierter Schlüsselgenerierung und softwarebasierter Sicherheitsarchitektur ermöglicht eine durchgängige Absicherung von Cloud- bis Endgerätesystemen. Besonders hervorzuheben ist der Ansatz der "Zero-Exposure Keys", der darauf abzielt, eine der Hauptursachen von Cyberangriffen - gespeicherte Schlüssel - zu eliminieren.

Angesichts steigender regulatorischer Anforderungen und wachsender Bedrohungslagen könnte dieser Markt in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen.

Marktstruktur und Wettbewerb

Der Wettbewerb im Quantenbereich bleibt heterogen. Große Player wie IonQ verfügen über erhebliche finanzielle Ressourcen und treiben die Hardwareentwicklung voran. Gleichzeitig entstehen mit Plattform- und Softwareanbietern wie SuperQ neue Geschäftsmodelle, die stärker auf unmittelbare Anwendung und Monetarisierung ausgerichtet sind.

Dieser Unterschied könnte sich als entscheidend erweisen: Während Hardwareentwicklungen oft langfristig und kapitalintensiv sind, ermöglichen softwarebasierte Ansätze potenziell schnellere Markteintritte und frühere Umsätze.

Fazit: Unterschiedliche Strategien im selben Zukunftsmarkt

Der Quantencomputing-Sektor steht an einem möglichen Wendepunkt. IonQ zeigt, dass signifikantes Umsatzwachstum bereits heute möglich ist, während Unternehmen wie SuperQ versuchen, die Technologie schneller in reale Anwendungen zu überführen.

Insbesondere der Plattformansatz von SuperQ hebt sich durch seine klare Ausrichtung auf kommerzielle Nutzung und hybride Architekturen hervor. Sollte sich dieser Ansatz durchsetzen, könnte er eine wichtige Rolle bei der breiten Adoption von Quantencomputing spielen.

Gleichzeitig bietet Quantum eMotion mit seinem Fokus auf Sicherheit eine alternative Wachstumsstory in einem eng verwandten Marktsegment.

Für Investoren bleibt entscheidend, welche Technologien sich durchsetzen und wie schnell sich konkrete Anwendungen in skalierbare Geschäftsmodelle übersetzen lassen. Die nächste Wachstumsphase scheint greifbar - doch die Entwicklung des Marktes bleibt dynamisch und selektiv.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren.

Darüber hinaus erwartet Sie an unserem Stand:

Unternehmensvorträge mit exklusiven Einblicken in Geschäftsmodelle und Strategien

Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

Ein kostenloser Kaffee für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Gewinnspiels

Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu. Wir freuen uns, Sie auf der INVEST in Stuttgart zu begrüßen.

__________

Quellen:

https://intellectia.ai/news/etf/quantum-computing-investment-poised-for-growth

https://www.superq.co/

https://www.quantumemotion.com/press-release/120/quantum-emotion-announces-acquisition-of-jet-lab-technologies-assets-to-deliver-full-stack-quantum-

https://investors.ionq.com/news/news-details/2026/IonQ-Announces-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2025-Financial-Results/default.aspx

Lassen Sie sich in den Verteiler für SuperQ Quantum Computing Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler SuperQ Quantum Computing Inc." oder Nebenwerte".

SuperQ Quantum Computing Inc.

Land: Kanadisch / ISIN: CA86848C1086

https://www.superq.co

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit SuperQ Quantum Computing existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der SuperQ Quantum Computing. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von SuperQ Quantum Computing können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von SuperQ Quantum Computing einsehen: https://www.superq.co/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung SuperQ Quantum Computing vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Quantum Stocks vor dem nächsten Wachstumsschub? Können IonQ, SuperQ und Quantum eMotion die nächste Welle reiten? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US46222L1089,CA86848C1086