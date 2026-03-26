EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Bajaj Mobility AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Bajaj Mobility AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.bajajmobility.com/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Ort: https://www.bajajmobility.com/en/investor-relations/publications
26.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bajaj Mobility AG
|Stallhofnerstraße 3
|5230 Mattighofen
|Österreich
|Internet:
|www.bajajmobility.com
|Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
|Ende der Mitteilung
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2298016 26.03.2026 CET/CEST
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