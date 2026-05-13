Mattighofen - Der Zweiradhersteller Bajaj Mobility hat im ersten Quartal 2026 operativ deutlich zugelegt und ist auf Stufe EBITDA in die Gewinnzone zurückgekehrt. Nach dem schwierigen Vorjahr mit Restrukturierung und Absatzrückgang profitierte das Unternehmen insbesondere von einer deutlichen Erholung im Motorradgeschäft. Der Umsatz stieg um 70 Prozent auf 331,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Hintergrund sei insbesondere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab