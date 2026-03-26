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+2.000% bisher - kommt jetzt der nächste Antimon-Trade? A2 Gold zündet die nächste Stufe!
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zukunftsbilanzen.de
26.03.2026 06:46 Uhr
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Antimon-Alarm! Heißer als Gold und seltener als Lithium! Explosive Gewinnchance nach Kurs-Rücksetzer bei Antimony Resources!

Die Welt wird unruhiger, das merken wir alle, wenn wir täglich Nachrichten schauen. Konflikte schwelen, Spannungen wachsen, und plötzlich rücken Rohstoffe ins Rampenlicht, die jahrelang niemanden interessiert haben. Antimon ist so ein Fall. Kaum bekannt, aber absolut unverzichtbar. Kein moderner Panzer kann ohne es produziert werden, keine präzise Munition, kein Nachtsichtgerät. Und das Interessante daran ist, wie bei vielen seltenen oder kritischen Rohstoffen: China hat den Markt fest im Griff. Doch genau in diese Lücke stößt Antimony Resources, mit einem kanadischen Projekt, das seinesgleichen sucht.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

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