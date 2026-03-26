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Wacker Neuson Group veröffentlicht Geschäftszahlen 2025 - Positiver Ausblick auf 2026
München, 26. März 2026 - Die Wacker Neuson Group, ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen, hat heute ihre Geschäftszahlen für das Jahr 2025 veröffentlicht und die vorläufigen Zahlen vom 10. Februar 2026 bestätigt. Nach einem marktbedingt verhaltenen Jahresauftakt erzielte der Konzern im weiteren Verlauf 2025 spürbare operative Fortschritte: Umsatz und Profitabilität entwickelten sich zunehmend positiv. Trotz eines herausfordernden Umfelds, das unter anderem durch die US-Zölle geprägt war, erreichte die Group im abgelaufenen Geschäftsjahr wichtige strategische Meilensteine und operative Fortschritte. Insbesondere der Produktionsstart erster Baggermodelle für die OEM-Kooperation mit John Deere stärkt die Präsenz im nordamerikanischen Markt nachhaltig.
Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 2.218,8 Mio. Euro (2024: 2.234,9 Mio. Euro). Aufgrund von Einmaleffekten im vierten Quartal 2025 - darunter im Wesentlichen zusätzliche Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit Übernahmegesprächen mit der Doosan Bobcat Inc., zusätzliche Rückstellungen aufgrund von Auswirkungen der Kursentwicklung im vierten Quartal auf den virtuellen Stock Option Plan der Gesellschaft sowie Wertminderungen auf kurzfristige und langfristige Vermögenswerte - erreichte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 132,4 Mio. Euro (2024: 123,0 Mio. Euro) und die EBIT-Marge betrug 6,0 Prozent (2024: 5,5 Prozent).
Das Net Working Capital belief sich zum 31. Dezember 2025 auf 647,0 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 709,3 Mio. Euro); die Net-Working-Capital-Quote auf Basis der letzten zwölf Monate (Net Working Capital in Prozent vom Umsatz) lag bei 29,2 Prozent (31. Dezember 2024: 31,7 Prozent) und somit unter der angestrebten Maximalquote von 30 Prozent. Der Free Cashflow entwickelte sich positiv und lag bei 201,6 Mio. Euro (2024: 184,6 Mio. Euro).
"Das Geschäftsjahr 2025 war insbesondere im ersten Quartal weiterhin von herausfordernden Rahmenbedingungen geprägt. Dennoch ist es uns gelungen, unsere Profitabilität im Jahresverlauf zu steigern und unsere operative Leistungsfähigkeit konsequent zu verbessern. Wir haben uns frühzeitig und gezielt auf exogene Einflussfaktoren wie die US-Zölle eingestellt. Trotz anhaltender geopolitscher Unsicherheiten erwarten wir für 2026 einen leichten Marktaufschwung und planen mit einem moderaten Umsatzplus bei einer höheren EBIT-Marge gegenüber 2025. Wir fokussieren uns in 2026 und darüber hinaus auf unsere Wachstumshebel und die Verfeinerung und weitere Umsetzung unserer Strategie 2030", so Dr. Karl Tragl, Vorstandsvorsitzender der Wacker Neuson Group.
Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 im Detail
Strategie 2030
Prognose 2026 - positiver Ausblick für das Geschäftsjahr
ir@wackerneuson.com
Der vollständige Geschäftsbericht der Wacker Neuson Group für das Geschäftsjahr 2025 ist verfügbar unter: https://wackerneusongroup.com/investor-relations
Bildmaterial der Wacker Neuson Group ist verfügbar unter: https://wackerneusongroup.com/konzern/pressemeldungen
[1] Aufgrund einer Fehlerkorrektur im Zusammenhang mit der Bildung von Gewährleistungsrückstellungen, wurden die Vorjahreszahlen teilweise angepasst. Nähere Informationen hierzu finden sich im Geschäftsbericht 2025.
26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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