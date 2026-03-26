Im Golf herrscht Krieg. Öl und Gas werden mit jedem Kriegstag teurer, und die Folgen für die Weltwirtschaft unberechenbarer. Bleibt die Strasse von Hormuz faktisch länger geschlossen, drohen der Welt ein Inflationsschub und höhere Zinsen. Für die globale Verschuldung verheisst das nichts Gutes. Krisen- und Kriegszeiten haben Staaten stets Gründe geliefert, Fehlbeträge im Staatshaushalt zu rechtfertigen. Das dürfte diesmal nicht anders sein. Unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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