Nachdem der Kurs der Evotec-Aktie zuvor auf ein 10-Jahres-Tief gefallen war, kam es gestern zu einer spürbaren Gegenbewegung von rund +6%. Damit rückt die Aktie erneut in den Blick, da erste Stabilisierungstendenzen sichtbar werden. Entscheidend wird nun, ob sich daraus eine nachhaltige Erholung entwickeln kann oder der Abwärtstrend bestehen bleibt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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