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WKN: A3EKUB | ISIN: CA13740E1079 | Ticker-Symbol: 4JH
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25.03.26 | 16:39
0,354 Euro
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Branche
Öl/Gas
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Suneal Sandhu
26.03.2026 06:53 Uhr
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(1)

Neue 350 km² Entdeckung: Aus 1,1 TCF wird plötzlich eine Multi-Play-Story - CanCambria erweitert sein Potenzial deutlich

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Die Story nimmt eine neue Dimension an! Gerade als der Markt begann, die 1,1 TCF Gasressource von CanCambria (WKN: A3EKUB | Symbol: 4JH) zu verstehen, legt das Unternehmen nach - und zwar deutlich.

Dieser Artikel wird im Auftrag von CanCambria Energy Corp. veröffentlicht.


Liebe Leserinnen und Leser,

mit der Identifikation eines neuen 350 Quadratkilometer großen Explorations-Trends innerhalb des Kiskunhalas-Gebiets in Ungarn erweitert sich die Story plötzlich in eine völlig neue Richtung.

Das ist kein kleines Zusatzprojekt.

Das ist district-scale Upside.

Und genau solche Entwicklungen sind es, die aus klassischen Rohstoff-Stories echte Wachstumsplattformen machen.

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Vom Einzelprojekt zur Multi-Chance-Story

Bislang war die Investmentthese klar:

ein großes, skalierbares Gasprojekt
1,1 Billionen Kubikfuß Ressourcen
langfristige Entwicklungsperspektive

Jetzt kommt eine zweite Ebene hinzu:

flachere, kostengünstigere Öl- und Gasziele mit potenziell schnellerem Cashflow

Das verändert die Dynamik.

Denn plötzlich entsteht:

kurzfristiges Potenzial
mittelfristige Entwicklung
langfristige Skalierung

Oder anders gesagt:

mehrere Werttreiber gleichzeitig.

350 km² - Warum diese Zahl entscheidend ist