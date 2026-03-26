Explosive Mischung: Knappheit, Geopolitik und ein Projekt mit Weltklasse-Potenzial

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Die Welt wird unruhiger, das merken wir alle, wenn wir täglich Nachrichten schauen. Konflikte schwelen, Spannungen wachsen, und plötzlich rücken Rohstoffe ins Rampenlicht, die jahrelang niemanden interessiert haben.

Antimon ist so ein Fall. Kaum bekannt, aber absolut unverzichtbar. Kein moderner Panzer kann ohne es produziert werden, keine präzise Munition, kein Nachtsichtgerät. Und das Interessante daran ist, wie bei vielen seltenen oder kritischen Rohstoffen: China hat den Markt fest im Griff. Doch genau in diese Lücke stößt Antimony Resources, mit einem kanadischen Projekt, das seinesgleichen sucht.



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Der unsichtbare Motor der modernen Kriegsführung

Wenn wir über den Ukraine-Krieg oder den aktuellen Iran-Konflikt reden, haben die meisten Menschen sofort Bilder mit Drohnen, Raketen und Panzer im Kopf. Nur die wenigsten unter ihnen fragen sich aber, woraus diese Systeme eigentlich bestehen, oder wie sie hergestellt werden. Ein absolut entscheidender Baustein ist, wie schon einleitend erwähnt, Antimon. Dieses Metall ist weitaus mehr als nur eine Beimischung. Es ist das Element, das Blei härtet, damit Projektile überhaupt ihre verheerende Durchschlagskraft entfalten können. Ohne Antimon wären moderne Kugeln schlicht zu weich und militärisch fast nutzlos. In den Schützengräben Osteuropas wird derzeit so viel Munition verbraucht, dass die globalen Vorräte dieses strategischen Metalls in rasantem Tempo schwinden.

Doch die Bedeutung für das Militär geht noch viel tiefer. Antimon wird in Infrarotsensoren, Laser-Zielsystemen und hochmodernen Nachtsichtgeräten benötigt. In einem möglichen direkten Konflikt mit dem Iran oder anderen hochgerüsteten Akteuren wäre derjenige im Vorteil, der über die beste Optik und Sensorik verfügt. All diese Hochtechnologie ist auf eine stabile Versorgung mit Antimon angewiesen. Es ist fast schon ironisch, dass der Westen bei diesem kriegswichtigen Rohstoff fast vollständig an der kurzen Leine von China, Russland und Tadschikistan hängt. Diese Länder kontrollieren zusammen über 90% der weltweiten Produktion. Peking hat bereits gezeigt, dass es bereit ist, diese Marktmacht als Waffe einzusetzen, indem es Exportbeschränkungen verhängte. Das macht Projekte auf sicherem, westlichem Boden nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern zu einer Frage der nationalen Sicherheit.

Vielseitigkeit jenseits des Schlachtfeldes

Obwohl die militärische Komponente derzeit alles überstrahlt, darf man nicht vergessen, wie tief Antimon in unserem modernen Alltag verwurzelt ist. Das Metall ist ein unverzichtbarer Bestandteil von Flammschutzmitteln. Ob in der Kleidung von Soldaten, in Zelten oder in den Kabelschächten riesiger Rechenzentren für Künstliche Intelligenz - Antimon sorgt dafür, dass im Falle eines Kurzschlusses nicht alles sofort in Flammen aufgeht. Besonders der aktuelle KI-Boom befeuert die Nachfrage massiv. Jedes neue Datenzentrum benötigt Kilometer an speziell beschichteten Kabeln, um die enormen Energiemengen sicher zu verwalten.

Toller Aufwärtstrend. Die letzte Konsolidierung kann zum Einstieg genutzt werden. Quelle: LSEG vom 25.03.2026



Auch die Energiewende kommt ohne diesen Rohstoff nicht aus. In der Solarindustrie wird Antimon in Form von Natriumantimonat verwendet, um die Klarheit des Glases und damit die Effizienz der Panels zu steigern. Sogar bei den Batterietechnologien der nächsten Generation spielt es eine Rolle, etwa in flüssigen Metallspeichern, die Wind- und Sonnenstrom puffern sollen. Wir sehen hier also einen Rohstoff, der vielseitig und -schichtig ist: Er sichert den Frieden durch Abschreckung und ermöglicht gleichzeitig den technologischen Fortschritt der Zukunft. Antimony Resources sitzt genau an der entscheidenden Stelle dieser beiden gigantischen Märkte.

Antimony Resources: Ein kanadisches Juwel in Notzeiten

Inmitten dieser globalen Versorgungsangst leuchtet das Bald Hill Projekt von Antimony Resources in der kanadischen Provinz New Brunswick hell auf. Das Unternehmen verfolgt eine klare Mission, denn es will die erste echte nordamerikanische Antwort auf das chinesische Monopol liefern. New Brunswick ist eine Region mit einer langen Bergbautradition und einer Regierung, die den Abbau kritischer Mineralien aktiv unterstützt. Das Projektgelände liegt strategisch perfekt, nur 45 Kilometer von einem Tiefseehafen entfernt und direkt an das Stromnetz angebunden. Solche Standortvorteile sind vor allem dann super, wenn es darum geht, ein Projekt schnell in die Produktion zu bringen.

Das Management von Antimony Resources arbeitet mit Hochdruck daran, das volle Potenzial von Bald Hill zu heben. Aktuell läuft ein massives Bohrprogramm über 10.000 Meter, das die bisherigen Entdeckungen untermauern und erweitern soll. Die Geologen des Unternehmens sind begeistert, denn die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass sie hier auf eine der hochgradigsten Antimon-Lagerstätten der Welt gestoßen sind. Wir sprechen hier nicht von Spuren des Metalls, sondern von massiven Stibnit-Vererzungen. Das Vorkommen von Antimony Resources scheint eine absolute Ausnahmeerscheinung zu sein, denn hohe Vererzungen sind bei neueren Antimonprojekten eher die Ausnahme, denn die Regel.

Beeindruckende Bohrergebnisse und neue Entdeckungen

Die Zahlen, die das Unternehmen zuletzt präsentierte, lassen aufhorchen. Ein Bohrloch lieferte über eine Länge von 4,5 Metern einen Gehalt von 11,7% Antimon. In der Spitze wurden sogar unglaubliche 20,9% über mehr als 2 Meter gemessen. Zum Vergleich dazu gelten bei vielen anderen Projekten weltweit schon bei 2 bis 3% als hochgradig. Diese extremen Werte zeigen, dass Bald Hill das Potenzial hat, zu einer der kostengünstigsten Minen überhaupt zu werden, da man pro Tonne Gestein weitaus mehr Metall gewinnt als die Konkurrenz es kann.

Besonders spannend ist, dass die Mineralisierung in alle Richtungen und in die Tiefe offen bleibt. Das bedeutet, dass das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist. Kürzlich entdeckte das Team beim Wegebau sogar eine völlig neue Zone, die Marcus Zone, die westlich des Hauptvorkommens liegt. Hier stießen die Arbeiter auf massives Erz direkt unter der Oberfläche. Solche Zufallsfunde deuten darauf hin, dass das gesamte Areal von 2.000 Hektar weitaus mehr Schätze verbirgt, als man ursprünglich dachte. Es ist genau diese überraschende Steigerung, die Antimony Resources zu einem der aufregendsten Player im Sektor macht.

Der Weg zur ersten offiziellen Ressource

Um diese beeindruckenden Funde in einen Report zu übersetzen, den auch große institutionelle Investoren und Banken verstehen, hat Antimony Resources die Experten von SRK Consulting beauftragt. Diese Berater erstellen derzeit die erste offizielle Ressourcenschätzung nach internationalem Standard. Dass SRK bereits Erfahrungen mit ähnlichen Projekten in der Region hat, ist ein riesiger Vorteil. Bis Ende April sollen die Bohrungen abgeschlossen sein, und nur wenige Wochen später werden die finalen Laborergebnisse erwartet. Diese Daten werden das Fundament für die wirtschaftliche Bewertung des gesamten Unternehmens bilden.

Finanziell ist das Unternehmen für diese intensive Phase gut gerüstet. Durch eine erfolgreiche Finanzierungsrunde Ende 2025 und das Einlösen von Optionsscheinen verfügt Antimony Resources über ein Budget von rund 3 Millionen CAD für die laufende Exploration. In einer Zeit, in der viele Junior-Explorer um frisches Kapital kämpfen müssen, zeigt dies das enorme Vertrauen der Investoren in das Management und das Projekt. Große Fonds wie Delbrook und Dynamic sind bereits mit an Bord, was als klare Auszeichnung und als eine Art Ritterschlag für die Qualität der Arbeit vor Ort zu werten ist.

Eine neue Einstiegschance

An der Börse wird die Zukunft gehandelt, und die Nachrichten vom 17. März markierten einen vorläufigen Höhepunkt der Euphorie. Die Aktie kletterte in der Spitze in die Region um 1,60 CAD, getrieben von der Erkenntnis, wie wichtig das Unternehmen für die westliche Versorgungssicherheit ist. Doch wie so oft bei solch rasanten Anstiegen folgte eine "gesunde Korrektur". Aktuell notiert der Kurs rund 0,45 - 0,50 CAD tiefer, was das Papier für Neueinsteiger wieder extrem attraktiv macht. Diese Atempause im Chart ist nichts Ungewöhnliches, sondern bietet die Gelegenheit, sich vor den nächsten großen Meilensteinen zu positionieren.

Wer sich den langfristigen Trend beim Antimon-Preis ansieht, erkennt schnell, dass wir möglicherweise erst am Anfang einer langen Aufwärtsbewegung stehen könnten. Die Verknappung durch China und die explodierende Nachfrage aus der Verteidigungsindustrie schaffen ein Marktumfeld, in dem westliche Produzenten Höchstpreise erzielen werden. Antimony Resources wird mit jedem Meter Bohrkern, der die hohen Gehalte bestätigt, wertvoller. Der aktuelle Abschlag vom letzten Hoch macht die Aktie attraktiver und eröffnet gleichzeitig eine Art Hebel auf die kommenden potenziellen Nachrichten im Mai und Juni.

Hier ein Video zu Antimony Resources, das die Wichtigkeit des Projekts verdeutlicht

Fazit: Ein Wert für nahezu jedes Depot

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Antimony Resources weit mehr ist als nur ein gewöhnliches Bergbauunternehmen. Es ist ein strategischer Baustein für eine Welt im Krieg. Das Bald Hill Projekt in Kanada besticht durch seine außergewöhnlich hohen Erzgrade und seine perfekte Infrastruktur in einer sicheren Jurisdiktion. Während die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten die Bedeutung von Antimon für die moderne Verteidigung täglich unterstreichen, liefert dieses Unternehmen die Lösung für ein drohendes Versorgungschaos.

Das Management agiert besonnen, hat das Unternehmen finanziell solide aufgestellt und liefert kontinuierlich Ergebnisse, die die Erwartungen übertreffen. Auch wenn der Bergbau immer mit Risiken verbunden ist, überwiegen bei Antimony Resources derzeit die Chancen. Die bevorstehende Ressourcenschätzung könnte der nächste große Katalysator sein, der die Aktie wieder in Richtung alter Höchststände und darüber hinaus katapultiert. Für Anleger, die auf der Suche nach einem echten Substanzwert mit geopolitischer Relevanz sind, führt an diesem Unternehmen kaum ein Weg vorbei.

Interessenskonflikt

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