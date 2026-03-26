Sehr geehrte Damen und Herren
Anbei finden Sie die Einladung zur Generalversammlung 2026 der Ascom Holding AG.
Die Versammlung findet statt am
Mittwoch, 22. April 2026 um 14:00 Uhr.
Der Veranstaltungsort ist das Theater Casino Zug, Artherstrasse 2-4, 6300 Zug.
Weitere Informationen zur Versammlung sowie zur Tagesordnung entnehmen Sie bitte der beiliegenden offiziellen Einladung oder unserer Website Annual General Meeting.
Mit freundlichen Grüssen
Ascom Holding AG
Anhang
- Ascom_Einladung_Generalversammlung_de
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