EQS-News: Nordex SE
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Hamburg, 26. März 2026. Die Nordex Group hat von der Windpark Nuscheler GmbH einen Auftrag über 28 MW erhalten. Für den Standort Beesenstedt 3 im Saalekreis in Sachsen-Anhalt liefert die Nordex Group drei Anlagen des Typs N163/6.X mit 164 Metern Nabenhöhe sowie eine weitere N163/6.X auf einem 118-Meter-Stahlrohrturm.
Der Auftrag umfasst außerdem einen Premium-Service über 15 Jahre, der eine hohe technische Verfügbarkeit sicherstellt.
Die Installation der Turbinen ist für das Frühjahr 2027 vorgesehen; die Inbetriebnahme wird voraussichtlich im Sommer desselben Jahres abgeschlossen.
2025 wurden laut Bundesnetzagentur in Sachsen-Anhalt 59 neue Windkraftanlagen mit insgesamt 330,8 MW Leistung installiert. Insgesamt sind derzeit rund 2.760 Anlagen mit knapp 5,8 GW in Betrieb. Bis 2028 sollen fast 300 weitere Turbinen und rund 1,9 GW Leistung hinzukommen.
Die Firmengruppe Nuscheler betreibt seit 2007 Windenergieanlagen auf eigenen Flächen. Zu den Aufgaben zähen Planung, Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen. Im Agrarbereich der Firma erfolgt die Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen zur Produktion von Nahrungsmitteln.
Das Unternehmen versorgt heute rund 23.000 Haushalte mit Strom und verknüpft Landwirtschaft, erneuerbare Energien und regionale Wertschöpfung.
Die Nordex Group im Profil
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26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Deutschland
|Telefon:
|+49 381 6663 3300
|Fax:
|+49 381 6663 3339
|E-Mail:
|investor-relations@nordex-online.com
|Internet:
|www.nordex-online.com
|ISIN:
|DE000A0D6554
|WKN:
|A0D655
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2297656
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2297656 26.03.2026 CET/CEST