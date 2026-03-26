UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 stellt sich wegen eines anhaltend schwachen TV-Werbemarktes erneut auf ein herausforderndes Jahr ein. So soll der Konzernumsatz leicht unter dem Vorjahresniveau von 3,68 Milliarden Euro liegen, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Unterföhring bei München mitteilte. Nach einem wohl verhaltenen TV-Werbegeschäft im ersten Halbjahr erwartet das Management in der zweiten Jahreshälfte eine Besserung.

Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird indessen, gestützt von weiteren Einsparungen, mit einem hohen Anstieg gegenüber dem von Sondereffekten geminderten Vorjahreswert von 241 Millionen Euro gerechnet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr verbuchte das zum italienischen MFE-Konzern gehörende Unternehmen bereinigt um Sondereffekte einen Nettogewinn von 209 Millionen Euro und damit rund neun Prozent weniger als im Vorjahr. Aktienanalysten hatten hier etwas weniger erwartet. Die Anteilseigner sollen für 2025 eine unveränderte Dividende von fünf Cent je Aktie erhalten.

ProSiebenSat.1 hatte bereits Anfang Februar Eckzahlen vorgelegt./err/jha/