EQS-News: Eckert & Ziegler SE
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose
GJ 2025:
Jahresprognose 2026:
Berlin, den 26. März 2026. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) erreichte im Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 312,0 Mio. € eine neue Rekordmarke. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um rund 16 Mio. € (+5%). Das EBIT vor Sondereinflüssen aus fortgeführten Geschäftsbereichen (bereinigtes EBIT) legte gegenüber dem Vorjahr um knapp 12 Mio. € auf 77,7 Mio. € zu (+18%). Der Jahresüberschuss stieg um rund 15 Mio. € (+46%) auf 48,8 Mio €; dies entspricht einem Ergebnis pro Aktie von 0,78 € (Vj. splitbereinigt 0,53 €).
26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Eckert & Ziegler SE
|Robert-Rössle-Str.10
|13125 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 30 941084-138
|Fax:
|+49 30 941084-0
|Internet:
|www.ezag.de
|ISIN:
|DE0005659700
|WKN:
|565970
|Indizes:
|SDAX, TecDax,
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2297604
|Ende der Mitteilung
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2297604 26.03.2026 CET/CEST