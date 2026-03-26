EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose

Eckert & Ziegler: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 mit positivem Ausblick



26.03.2026 / 07:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GJ 2025: Umsatz: 312,0 Mio. € (VJ: 295,8 Mio. €)

bereinigtes EBIT: 77,7 Mio. € (VJ: 65,9 Mio. €)

Nettogewinn: 48,8 Mio. € (VJ: 33,3 Mio. €) Jahresprognose 2026: Umsatz von rund 320 Mio. €

bereinigtes EBIT von rund 80 Mio. € Berlin, den 26. März 2026. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) erreichte im Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 312,0 Mio. € eine neue Rekordmarke. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um rund 16 Mio. € (+5%). Das EBIT vor Sondereinflüssen aus fortgeführten Geschäftsbereichen (bereinigtes EBIT) legte gegenüber dem Vorjahr um knapp 12 Mio. € auf 77,7 Mio. € zu (+18%). Der Jahresüberschuss stieg um rund 15 Mio. € (+46%) auf 48,8 Mio €; dies entspricht einem Ergebnis pro Aktie von 0,78 € (Vj. splitbereinigt 0,53 €).



Im Segment Medical erhöhte sich der Umsatz um 22,6 Mio. € oder 15% auf 171,3 Mio. €. Nach wie vor bleibt das Geschäft mit pharmazeutischen Radioisotopen der wichtigste Umsatzbringer.



Das Segment Isotope Products erzielte mit 150,1 Mio. € einen um 7,9 Mio. € (-5%) gesunkenen Umsatz gegenüber dem Vorjahr. Grund hierfür sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum temporäre Verschiebungen hin zu margenschwächeren Produkten. Darüber hinaus führte die Cyberattacke in 2025 zu projektbezogenen Verzögerungen.



Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der Vorstand mit einem bereinigten EBIT von rund 80 Mio. €. Die dazugehörige Umsatzerwartung beläuft sich auf rund 320 Mio. €. Voraussetzungen für die Prognose ist ein gewichteter Durchschnittskurs von 1,20 USD pro Euro. Bereinigt um Wechselkurseffekte und das Lizenzgeschäft entspräche dies einem Wachstum von 9% im Umsatz und 21% im Ergebnis (bereinigtes EBIT).



Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,22 € (Vj. splitbereinigt 0,17 €) je dividendenberechtigter Aktie vorschlagen.



Den vollständigen Jahresabschluss 2025 finden Sie hier: https://www.ezag.com/fy2025de/



Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler SE

Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de



26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News