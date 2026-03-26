Antimon-Alarm: Nach +300% in 12 Monaten bei Almonty: Startet jetzt die nächste Antimon-Rally?

Anzeige / Werbung

Antimon ist knapp, strategisch und gefragt wie nie. Erste Aktien haben bereits vervielfacht - doch ein Kandidat könnte erst am Anfang stehen.

Liebe Leserinnen und Leser,

wir leben in einer Ära, in der geopolitische Spannungen - allen voran die aktuelle Eskalation im Iran-Konflikt - technologische Umbrüche und der beschleunigte Wandel hin zu erneuerbaren Energien die Weltwirtschaft in ihren Grundfesten erschüttern. Die Krise am Golf fungiert dabei als schmerzhafter Katalysator: In diesem globalen Transformationsprozess entscheidet der gesicherte Zugang zu strategischen Ressourcen mehr denn je über Stabilität, Fortschritt und nationale Unabhängigkeit.

Kritische Mineralien und Metalle wie Gold, Lithium, Antimon, Nickel, Kobalt, Seltene Erden und Silber sind längst keine bloßen Industriewaren mehr. Während der Konflikt im Nahen Osten die fatale Verwundbarkeit fossiler Transportwege und der petrochemischen Industrie offenbart, rücken diese Elemente als die strategische Lebensader moderner Nationen ins Zentrum der Weltpolitik.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Diese Stoffe sind die Architekten unserer Zukunft:

Energiewende: Sie bilden das Rückgrat für Energiespeicher und die Infrastruktur der Erneuerbaren, die uns von der Volatilität krisenanfälliger Ölregionen emanzipieren sollen. Hochtechnologie: Von Batterien für die Elektromobilität bis hin zu hochkomplexer Satellitenkommunikation ist jedes System auf diese Minerale angewiesen. Sicherheitsarchitektur: Angesichts drohender Eskalationen hängen moderne Verteidigungstechnologien und präzise Steuerungssysteme unmittelbar von einer gesicherten Rohstoffzufuhr ab. Ohne sie geraten technologische Entwicklung, Mobilität und Souveränität ins Wanken.

In einer Welt, in der die Versorgungssicherheit nicht mehr garantiert ist, rücken Unternehmen in den Fokus, die diese Lücken schließen und die strategische Autonomie Europas und der westlichen Welt stärken. Ein entscheidender Akteur in diesem Spannungsfeld ist Armory Mining (ISIN CA0422791099 WKN A40V12).

- Advertorial/Werbung -

- Im Auftrag von Armory Mining (WKN A40V12) -

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Grüne Energie und Sicherheit brauchen ein Fundament: Kritische Rohstoffe. Armory Mining (ISIN CA0422791099 WKN A40V12) besetzt diese Schlüsselstelle. Mit Projekten im Lithium- und Antimonsektor will das kanadische Bergbauunternehmen die strategischen Rohstoffe für die Welt von morgen bereitstellen.

Armory Mining setzt gezielt auf ein diversifiziertes Asset-Portfolio in politisch stabilen Regionen. Mit Projekten in Kanada und Argentinien konzentriert sich das Unternehmen auf die Exploration von Antimon, Lithium, Silber und Gold - Metalle, die in den Sektoren Energie und Verteidigung eine Schlüsselrolle spielen. Dies macht Armory nicht nur zu einem wirtschaftlich attraktiven Player, sondern zu einem strategischen Partner für die Industrie der Zukunft.

First-Mover-Vorteil: Hochgradige Projekte in politisch sicheren Häfen

Die Vision von Armory Mining ist die Antwort auf die Instabilität globaler Lieferketten. Das Unternehmen setzt auf eine fokussierte Exploration in stabilen Regionen wie Kanada und Argentinien, um die technologische Unabhängigkeit des Westens zu sichern. Für Anleger bedeutet die schlanke Kapitalstruktur in Kombination mit einem erfahrenen Team eine hochspannende Einstiegschance in einen Zukunftsmarkt.

Armory Mining (ISIN CA0422791099, WKN A40V12) steht mit konkreten Arbeitsprogrammen vor dem nächsten Entwicklungsschritt. Besonders im Fokus: Das AMMO-Projekt in Nova Scotia. Nur 45 km von Halifax entfernt, umschließt dieses 3.092 Hektar große Areal die geschichtsträchtige West Gore Mine. Die exzellente Anbindung und das geologische Potenzial für Antimon und Gold machen dieses Projekt zu einem strategischen Eckpfeiler für die Versorgungssicherheit und das zukünftige Unternehmenswachstum.

Quelle: Armory Mining

Ein schlafender Riese erwacht: Das AMMO-Projekt ist nicht irgendeine Explorationsfläche - es ist ein historisches Juwel! Das Areal umschließt die legendäre West Gore-Mine, die mit ihren acht Untertageebenen und über 70 historischen Bohrlöchern bereits bewiesen hat, welche Schätze hier im Boden schlummern. Diese massiven Bestandsdaten sind pures Gold wert: Sie liefern Armory Mining einen unschätzbaren Vorsprung und eine präzise Roadmap für den nächsten großen Fund!

Unentdeckte Chancen in einem Weltklasse-Distrikt: Was dieses Projekt so elektrisierend macht? Trotz der glanzvollen Bergbauhistorie der direkten Nachbarschaft ist das umliegende Gelände fast völlig unerschlossen. Es handelt sich um ein unerschlossenes Antimon-Gold-Gebiet, dessen geologische Gegebenheiten Geologen begeistern Das Potenzial für bahnbrechende neue Entdeckungen ist überzeugend. Dank der erstklassigen Infrastruktur und des bergbaufreundlichen Umfelds in Nova Scotia können die Arbeiten mit voller Kraft voranschreiten.

Quelle: Armory Mining Corp.

Strategische Rohstoffe in Sicht: Armory zündet die nächste Stufe in Kanada!

Während die globalen Lieferketten durch den Konflikt im Nahen Osten beben, sichert Armory Mining (CSE: ARMY | FRA: 2JS) die Zukunft der westlichen Industrie. In der bergbaufreundlichen Provinz Nova Scotia startet das Unternehmen jetzt eine High-Tech-Offensive auf dem Antimon-Gold-Projekt "Ammo".

Warum jetzt der perfekte Zeitpunkt ist:

Der Iran-Konflikt zeigt uns schmerzlich: Abhängigkeit von instabilen Regionen ist ein Sicherheitsrisiko. Antimon ist das "vergessene" Schlüsselmetall der Moderne - unverzichtbar für Militärtechnologie, Energiespeicher und High-End-Fertigung. Armory Mining schafft die heimische Alternative direkt in Nordamerika.

Die Highlights der aktuellen News:

High-Tech aus der Luft: Nach der Schneeschmelze starten hochpräzise magnetische, elektromagnetische und radiometrische Messungen. Das Ziel: Verborgenes Potenzial unter der Oberfläche sichtbar machen.

Nach der Schneeschmelze starten hochpräzise magnetische, elektromagnetische und radiometrische Messungen. Das Ziel: Verborgenes Potenzial unter der Oberfläche sichtbar machen. Erstklassige Nachbarschaft: Das Projekt grenzt direkt an die historische Mine West Gore. Jüngste Proben in der unmittelbaren Umgebung lieferten spektakuläre Werte von bis zu 11,45% Antimon und 21 g/t Gold !*

Das Projekt grenzt direkt an die historische Mine West Gore. Jüngste Proben in der unmittelbaren Umgebung lieferten spektakuläre Werte von bis zu !* Methodischer Erfolg: CEO Alex Klenman setzt auf einen etappenweisen Ansatz, der maximales Entdeckungspotenzial bei effizientem Kapitaleinsatz garantiert.

Wir sind fest entschlossen, das Projekt Ammo zu erschließen... diese Initiativen sind entscheidend, um das volle Potenzial dieses noch wenig erkundeten Projekts zu heben.

Alex Klenman, CEO

* Pressemitteilung von Military Metals, 14. Oktober 2025

Riley Creek: Der ungeschliffene Diamant von Haida Gwaii

Geologische Schatzkammer im Pazifik: Das Riley-Creek-Projekt ist weit mehr als nur ein Explorationsgebiet - es ist eine Einladung, am nächsten großen Rohstoff-Kapitel von British Columbia mitschreiben zu dürfen! Auf einer gigantischen Fläche von rund 3.550 Hektar erstreckt sich dieses Juwel an der wilden Westküste von Graham Island. In einer Region, die weltweit für ihre legendäre Bergbauhistorie und ihr massives Rohstoffpotenzial bekannt ist, hat sich Armory Mining hier einen strategischen Logenplatz gesichert.

Quelle: Armory Mining

Ein Fundament aus Sicherheit und Struktur: Mit den im Oktober 2024 frisch abgesteckten Schürfrechten verfügt das Projekt über einen absolut soliden Rechtsstand. Doch das ist erst der Anfang: Die Lage in der Nordküstenregion von B.C. bietet die perfekte Symbiose aus unberührter Wildnis und exzellentem Zugang zu Infrastruktur und Logistik - ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, der die zukünftigen Entwicklungsarbeiten massiv beschleunigen kann!

Geologie der Superlative: Riley Creek liegt inmitten eines der spannendsten geologischen Strukturzüge Kanadas - dem Rennell-Louscoone-Störungssystem. Diese gewaltige tektonische Zone ist eine wahre "Geburtsstätte" für Erzvorkommen und bietet die absolut idealen Bedingungen für hochgradige Mineralisierungen.

Die wissenschaftlichen Fakten lassen das Herz jedes Geologen und Investors höherschlagen:

Hydrothermale Heißquellen-Lagerstätten: Ein Garant für vielschichtige Mineralisierungsmuster.

Ein Garant für vielschichtige Mineralisierungsmuster. Die Yakoun-Gruppe: Diese Gesteinsformationen aus dem Mitteljura sind berühmt für ihre metallführenden Strukturen und bieten die perfekte Bühne für den nächsten großen Gold- und Antimonfund.

Hier trifft rohe geologische Gewalt auf strategische Präzision - eine Kombination, die Riley Creek zu einem der heißesten Eisen im Portfolio von Armory Mining (ISIN CA0422791099 WKN A40V12) macht!

Doch genau an dieser Stelle bekommt die Story rund um Riley Creek jetzt eine völlig neue Dynamik - und zwar eine, die viele Investoren auf den ersten Blick unterschätzen dürften.

Armory Mining hat sich Zugriff auf umfangreiche historische geophysikalische Daten gesichert, die bereits in den 1990er Jahren über das gesamte Projektgebiet erhoben wurden. Damals wurden auf einer Fläche von mehreren hundert Linienkilometern magnetische, elektromagnetische und radiometrische Messungen durchgeführt - mit dem Ergebnis, dass insgesamt elf hochinteressante Zielzonen identifiziert wurden.

Was damals jedoch fehlte, waren die technologischen Möglichkeiten, diese Daten wirklich vollständig auszuwerten. Genau hier setzt Armory nun an.

Denn rund 30 Jahre später eröffnet der technologische Fortschritt eine völlig neue Perspektive: Mit modernen Analyseverfahren, digitaler Datenaufbereitung und hochentwickelten 3D-Modellen kann das Unternehmen diese historischen Datensätze heute auf einem Niveau interpretieren, das damals schlicht nicht möglich war.

Und genau darin liegt der eigentliche Hebel dieser Entwicklung.

Denn anstatt bei null zu beginnen, arbeitet Armory auf einer bereits vorhandenen, qualitativ hochwertigen Datenbasis - und kann daraus mit deutlich höherer Präzision neue geologische Strukturen, Anomalien und potenzielle Mineralisierungszonen ableiten. Das Ziel ist klar definiert: die Identifikation priorisierter Bohrziele, die auf einem deutlich besseren Verständnis der geologischen Zusammenhänge basieren.

Für Investoren entsteht daraus eine Konstellation, die man bei Explorationsunternehmen nur selten findet: die Chance auf neue Entdeckungen, ohne dass dafür zunächst umfangreiche und kostenintensive Erstmaßnahmen notwendig sind.

Gleichzeitig sorgt der klare Zeitplan für zusätzlichen Rückenwind. Die Auswertung der Daten soll kurzfristig starten, erste Ergebnisse werden innerhalb der kommenden Wochen erwartet, und bereits innerhalb der nächsten Monate könnte daraus die nächste operative Phase entstehen.

Mit anderen Worten: Während viele Projekte erst über Jahre hinweg aufgebaut werden müssen, könnte Riley Creek durch die Kombination aus historischer Datentiefe und moderner Technologie deutlich schneller in eine neue Bewertungsdimension vorstoßen.

Die perfekte Synergie: Was Riley Creek für Investoren so unwiderstehlich macht, ist die faszinierende Vielfalt der Gold- und Antimon-Mineralisierungen. Hier treten die wertvollen Metalle in gleich mehreren geologischen Formen auf - ein massiver Vorteil, der das Entdeckungspotenzial vervielfacht!

Unverzichtbar für die Welt von morgen: Ob für modernste Verteidigungssysteme, hocheffiziente Energiespeicher oder die High-Tech-Industrie - ohne Antimon steht die Zukunft still. Armory Mining besetzt mit Riley Creek genau diese kritische Schnittstelle. Hier trifft eine einzigartige geologische Lage auf eine erstklassige logistische Anbindung.

Ihre Chance auf echte Wertschöpfung: Riley Creek bietet die seltene Gelegenheit, an der Quelle von Rohstoffsicherheit und technologischer Innovation zu partizipieren. Mit jedem weiteren Explorationsschritt rückt dieses Projekt näher ins Rampenlicht als entscheidender Schlüsselfaktor auf dem globalen Markt für kritische Minerale.

Lithium: Die strategische Antwort auf die globale Energiekrise

Während der Iran-Konflikt die Verletzlichkeit fossiler Brennstoffe drastisch offenbart, wird eines klar: Die wahre Unabhängigkeit liegt in der Elektrifizierung. Das Herzstück dieser Bewegung ist Lithium - das "weiße Gold". Wer die Batterierohstoffe kontrolliert, kontrolliert die Energiemärkte der Zukunft.

Candela II: Ein Schlüssel-Asset im Epizentrum des Lithium-Booms

Im weltberühmten "Lithium-Dreieck" Argentiniens, wo rund zwei Drittel der globalen Reserven lagern, positioniert sich das Candela II-Projekt (Provinz Salta) als strategisches Schwergewicht.

Warum Candela II ein Gamechanger ist:

Top-Lage: Inmitten von Branchenriesen wie Ganfeng, Rio Tinto und Allkem gelegen, profitiert das Projekt im Salar de Incahuasi von einer erstklassigen Infrastruktur und einem bewährten geologischen Umfeld.

Inmitten von Branchenriesen wie Ganfeng, Rio Tinto und Allkem gelegen, profitiert das Projekt im Salar de Incahuasi von einer erstklassigen Infrastruktur und einem bewährten geologischen Umfeld. Starke Fakten: Untersuchungen belegen einen kräftigen Solefluss mit Lithiumgehalten von über 160 ppm - ein klares Signal für eine hochgradig wirtschaftliche Lagerstätte.

Untersuchungen belegen einen kräftigen Solefluss mit Lithiumgehalten von über - ein klares Signal für eine hochgradig wirtschaftliche Lagerstätte. Reibungslose Entwicklung: Das Projektgebiet weist keine Überschneidungen mit indigenen Gemeinschaften auf, was die Genehmigungsprozesse beschleunigt und Planungssicherheit schafft.

Die perfekte Synergie für maximales Wachstum

Während die operative Umsetzung auf Hochtouren läuft, sichert die 80%ige Beteiligung von Armory Mining die strategische Kontrolle und den vollen Hebel auf künftige Wertsteigerungen.

In einer Zeit, in der Lithium für Batterien, Speichertechnologien und die Elektromobilität unentbehrlich ist, bietet Candela II die seltene Gelegenheit, an der Spitze des globalen Rohstoff-Superzyklus zu partizipieren.

Ist Armory Mining die Aktie, die die globale Versorgungslücke schließt?

Die Welt steht vor einer historischen Zäsur. Während der Konflikt im Nahen Osten die Energiepreise in die Höhe treibt und autoritäre Staaten zunehmend Exportkontrollen für kritische Mineralien verhängen, wird die Abhängigkeit des Westens zur existenziellen Gefahr. Ob für moderne Verteidigungssysteme, Halbleiter oder die grüne Infrastruktur: Ohne gesicherten Zugang zu strategischen Rohstoffen gerät der Fortschritt ins Stocken.

Hier setzt Armory Mining an. Wir sind nicht nur ein Explorationsunternehmen - wir sind die Antwort auf die westliche Rohstoffabhängigkeit.

Das Power-Portfolio für eine instabile Welt:

Verteidigung & High-Tech: Vielversprechende Antimon-Projekte ( AMMO-Projekt , Riley-Creek-Projekt ) zur Sicherung der militärischen und technologischen Souveränität.

Vielversprechende ( , ) zur Sicherung der militärischen und technologischen Souveränität. Energiewende: Das strategische Lithium-Projekt (Candela II), das mit Lithiumgehalten von über 160 ppm im Herzen des Lithium-Dreiecks die Batterieversorgung von morgen sichert.

Warum jetzt investieren?

Armory Mining (ISIN: CA0422791099 | WKN: A40V12) bietet Investoren die seltene Kombination aus politischer Stabilität (Kanada & Argentinien), beeindruckender Skalierbarkeit und unmittelbarer geopolitischer Relevanz.

In einer Zeit, in der Rohstoffe zur Waffe werden, positioniert sich Armory Mining als der Partner, der die strategische Lebensader der modernen Welt sichert.

Warum jetzt? Das Investment-Case für Armory Mining

In einer Welt, die durch den Iran-Konflikt und globale Ressourcen-Rivalitäten aus den Fugen gerät, ist strategisches Timing alles. Armory Mining (WKN: A40V12 | ISIN: CA0422791099) bietet genau die Antwort, die der Markt in dieser Krisenzeit sucht.

5 Gründe, warum Armory Mining jetzt in jedes Depot gehören könnte:

Perfektes Timing: Die Preise für kritische Mineralien wie Antimon und Silber markieren durch die geopolitischen Verwerfungen im Nahen Osten neue Höchststände. Der Markt beginnt gerade erst, das massive Risiko-Aufgeld für westliche Rohstoffe einzupreisen - Armory sitzt hier an der Quelle. Einzigartige Struktur: Armory Mining vereint hochkarätige Assets mit tiefem technischem Know-how und exzellentem Infrastrukturzugang in stabilen Regionen (Kanada & Argentinien). Das senkt das operative Risiko in einer volatilen Welt. Explosives Wachstumspotenzial: Als Frühphasen-Explorer mit klar definierten Meilensteinen - wie den aktuellen geophysikalischen Messungen auf dem AMMO-Projekt - bietet die Aktie einen enormen Hebel auf neue Entdeckungen. Exklusive Positionierung: Es gibt nur wenige Junior-Unternehmen am Markt, die eine so fokussierte Konzentration auf kritische Rohstoffe (Antimon, Lithium, Silber) bieten, untermauert durch historisch belegte Gehalte. Zukunftsfokus ohne Kompromisse: Ob Verteidigungstechnologie, die nächste Generation von Elektrofahrzeugen oder krisenfeste Wertspeicher - Armory Mining liefert exakt die Elemente, ohne die die moderne Industrie nicht überleben kann.

Wer in Armory Mining investiert, investiert in die Sicherheitsarchitektur des Westens. In einer Zeit, in der Rohstoffe zur neuen Weltwährung werden, schließt dieses Unternehmen die Lücke zwischen Bedarf und Verfügbarkeit.

Armory Mining - Die Geburtsstunde eines neuen Rohstoff-Gelegenheit in einer Welt im Umbruch!

Wir stehen nicht mehr nur vor einer Veränderung der Märkte - wir erleben eine tektonische Verschiebung der globalen Machtverhältnisse. Der eskalierende Iran-Konflikt hat der Welt schmerzhaft vor Augen geführt, wie zerbrechlich das alte System der fossilen Abhängigkeiten ist. In diesem Chaos kristallisiert sich eine Wahrheit glasklar heraus: Rohstoffe sind die neue Weltwährung. Und wer diese Ressourcen in stabilen, westlichen Jurisdiktionen kontrolliert, hält den Schlüssel zur Zukunft in der Hand.

Armory Mining: Das vielleicht perfekte Investment zur perfekten Zeit

Selten gab es ein Unternehmen, das so präzise am Schnittpunkt der drei mächtigsten Megatrends unserer Zeit positioniert ist: Nationale Sicherheit, Energiewende und radikaler technologischer Fortschritt. Armory Mining ist nicht einfach nur ein Explorer - es hat das Potenzial, einer Versicherungspolice für die westliche Industrie.

Während andere noch über Lieferketten diskutieren, schafft Armory mit dem AMMO-Projekt Fakten und sichert sich den Zugriff auf Antimon und Gold - Metalle, die für die moderne Verteidigungsarchitektur und als sicherer Hafen in Krisenzeiten absolut unverzichtbar sind.

Fakten und sichert sich den Zugriff auf - Metalle, die für die moderne Verteidigungsarchitektur und als sicherer Hafen in Krisenzeiten absolut unverzichtbar sind. Mit dem Kaslo-Silver-Projekt belebt das Unternehmen eine Legende des kanadischen Bergbaus wieder und bietet Investoren einen massiven Hebel auf den Silberpreis, der durch die industrielle Nachfrage und geopolitische Fluchtbewegungen förmlich explodieren könnte.

belebt das Unternehmen eine Legende des kanadischen Bergbaus wieder und bietet Investoren einen massiven Hebel auf den Silberpreis, der durch die industrielle Nachfrage und geopolitische Fluchtbewegungen förmlich explodieren könnte. Und mit Candela II steht Armory mit einem Fuß im "Lithium-Dreieck" - dem Maschinenraum der globalen Mobilitätswende.

Warum die Euphorie berechtigt ist

Was Armory Mining so einzigartig macht, ist die brillante strategische Weitsicht des Managements. Man wartet nicht ab - man agiert. Die Nutzung hochmoderner, luftgestützter Geophysik zeigt den unbedingten Willen, das verborgene Potenzial dieser Weltklasse-Assets mit chirurgischer Präzision zu heben. Hier trifft die Leidenschaft eines Junior-Explorers auf die Professionalität eines künftigen Branchenführers.

Doch genau an dieser Stelle bekommt die Story rund um Riley Creek jetzt eine völlig neue Dynamik - und zwar eine, die viele Investoren auf den ersten Blick unterschätzen dürften.

Armory Mining hat sich Zugriff auf umfangreiche historische geophysikalische Daten gesichert, die bereits in den 1990er Jahren über das gesamte Projektgebiet erhoben wurden. Damals wurden auf einer Fläche von mehreren hundert Linienkilometern magnetische, elektromagnetische und radiometrische Messungen durchgeführt - mit dem Ergebnis, dass insgesamt elf hochinteressante Zielzonen identifiziert wurden.

Was damals jedoch fehlte, waren die technologischen Möglichkeiten, diese Daten wirklich vollständig auszuwerten. Genau hier setzt Armory nun an.

Denn rund 30 Jahre später eröffnet der technologische Fortschritt eine völlig neue Perspektive: Mit modernen Analyseverfahren, digitaler Datenaufbereitung und hochentwickelten 3D-Modellen kann das Unternehmen diese historischen Datensätze heute auf einem Niveau interpretieren, das damals schlicht nicht möglich war.

Und genau darin liegt der eigentliche Hebel dieser Entwicklung.

Denn anstatt bei null zu beginnen, arbeitet Armory auf einer bereits vorhandenen, qualitativ hochwertigen Datenbasis - und kann daraus mit deutlich höherer Präzision neue geologische Strukturen, Anomalien und potenzielle Mineralisierungszonen ableiten. Das Ziel ist klar definiert: die Identifikation priorisierter Bohrziele, die auf einem deutlich besseren Verständnis der geologischen Zusammenhänge basieren.

Für Investoren entsteht daraus eine Konstellation, die man bei Explorationsunternehmen nur selten findet: die Chance auf neue Entdeckungen, ohne dass dafür zunächst umfangreiche und kostenintensive Erstmaßnahmen notwendig sind.

Gleichzeitig sorgt der klare Zeitplan für zusätzlichen Rückenwind. Die Auswertung der Daten soll kurzfristig starten, erste Ergebnisse werden innerhalb der kommenden Wochen erwartet, und bereits innerhalb der nächsten Monate könnte daraus die nächste operative Phase entstehen.

Mit anderen Worten: Während viele Projekte erst über Jahre hinweg aufgebaut werden müssen, könnte Riley Creek durch die Kombination aus historischer Datentiefe und moderner Technologie deutlich schneller in eine neue Bewertungsdimension vorstoßen.

Für Investoren bedeutet das: Wir reden hier von einer einzigartigen Chance, bei einem Unternehmen einzusteigen, das genau das liefert, wonach die Weltmärkte gerade händeringend schreien: Stabilität, Gehalte und strategische Relevanz.

Die Vision: Sicherheit durch Rohstoffe

Armory Mining schließt die Lücke, die autoritäre Regimes und geopolitische Brandherde wie der Iran gerissen haben. Es ist die Aktie für alle, die verstanden haben, dass die Welt von morgen auf den Mineralien von heute gebaut wird.

Das Urteil ist eindeutig: Wer auf der Suche nach einer Möglichkeit ist, das sowohl massives Wachstumspotenzial als auch eine fundamentale Bedeutung für die globale Sicherheits- und Energiearchitektur besitzt, kommt an Armory Mining (WKN: A40V12) nicht vorbei.

Die Fakten liegen auf dem Tisch: Die Projekte sind erstklassig, die Geopolitik spielt dem Unternehmen in die Karten und die technologische Exploration läuft auf Hochtouren.

Der Moment zu handeln ist JETZT! Noch bewegt sich die Aktie unter dem Radar der breiten Masse. Doch sobald der Markt das volle Ausmaß der strategischen Bedeutung von Armory Mining inmitten dieser globalen Krise erkennt, könnte das Zeitfenster für einen günstigen Einstieg geschlossen sein.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von Armory Mining, um mehr über das Unternehmen zu erfahren sowie die hinterlegten Unternehmensdokumente auf sedarplus.ca, um sich ein eigenes, fundiertes Bild über das die Projekte und die weitere spannende Entwicklung des Unternehmens zu machen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Dieser Werbeartikel wurde von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. am 25.03.2026 erstellt und am 26. März 2026 abgeändert. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt.

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die werbliche Berichterstattung über das Unternehmen Armory Mining Corp. wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber vom Unternehmen Armory Mining Corp. entgeltlich entlohnt.

Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Autor und Vermittler halten Aktien des beworbenen Unternehmens Armory Mining Corp. und können diese Aktien jederzeit -auch innerhalb des Werbezeitraums- verkaufen.

Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt:

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: CA5997841054,CA0422791099,CA0203987072