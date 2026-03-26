BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero will im laufenden Jahr weiter wachsen. So soll das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 910 bis 960 Millionen Euro zulegen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Wert am oberen Ende der Spanne auf dem Zettel.

Beim Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value, GMV) peilt das Management um Konzernchef Niklas Östberg bei konstanten Wechselkursen ein Zuwachs um acht bis zehn Prozent an. Der Gesamtumsatz aller Segmente soll ohne Währungseffekte um 14 bis 16 Prozent zulegen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte Delivery Hero wie bereits Ende Februar mitgeteilt einen Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value, GMV) von rund 49,2 Milliarden Euro verbucht. Der Segmenteumsatz kletterte auf 14,8 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) lag - wie nun konkretisiert - bei 903 Millionen Euro. Der freie Barmittelfluss bei 250 Millionen Euro./err/stk