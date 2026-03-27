DJ Prosus erwägt Verkauf von 10% an Delivery Hero an Aspex - Agentur

DOW JONES--Delivery Heros größter Aktionär, Prosus, erwägt einem Medienbericht zufolge den Verkauf eines 10-prozentigen Anteils an dem Berliner Lieferkonzern an die Nummer 2 unter den Aktionären, Aspex Management. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Laut Bloomberg habe Prosus erste Gespräche mit der in Hongkong ansässigen Aspex über die potenzielle Transaktion geführt, durch die sich der Anteil von Aspex an Delivery Hero auf etwa 19 Prozent von derzeit 9,2 Prozent mehr als verdoppeln würde. Sollte der Deal zustande kommen, würde Aspex Prosus als größten Aktionär beim MDAX-Konzern ablösen. Prosus hält derzeit 26,8 Prozent an Delivery Hero.

Vertreter von Prosus und Aspex lehnten eine Stellungnahme Bloomberg gegenüber ab. Delivery Hero wollte sich Dow Jones Newswires gegenüber nicht zu dem Bericht äußern. Prosus und Aspex waren für eine Stellungnahme gegenüber Dow Jones Newswires nicht unmittelbar zu erreichen.

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March 27, 2026 11:02 ET (15:02 GMT)

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