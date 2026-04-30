ROUNDUP 3: DHL überrascht positiv dank starkem Express-Geschäft - Dax-Spitze

BONN - Die DHL Group hat zum Jahresstart überraschend gut abgeschnitten. Ergebnistreiber waren das lukrative Geschäft mit zeitkritischen Sendungen sowie der Warentransport auf dem Luft- und Seeweg; beide fielen besser aus als von Analysten erwartet. Das Geschäftsmodell sei widerstandsfähig und die Sparmaßnahmen wirksam, sagte DHL-Chef Tobias Meyer laut Mitteilung am Donnerstag in Bonn. Er bestätigte seine Jahresziele. Die DHL-Aktie legte deutlich zu.

ROUNDUP 2: Volkswagen-Konzern weniger profitabel als gedacht - Aktie legt zu

WOLFSBURG - Der VW -Konzern ist im ersten Quartal in einem schwierigen Umfeld bei der Profitabilität weiter unter Druck geraten. Vor allem Kosten für die US-Einfuhrzölle belasteten, aber auch das Aus für die Produktion des Elektroautos ID.4 in den USA. Konkretes zu dem bereits in Aussicht gestellten weiteren Umbau der Wolfsburger gab es von Konzernchef Oliver Blume am Donnerstag nicht. Allerdings schreckt der Manager auch nicht vor ungewöhnlichen Ideen zurück - so ist zum Beispiel in der Überlegung, an den deutschen Standorten auch Modelle aus China zu bauen. Die Aktie legte nach anfänglicher Skepsis zuletzt zu.

GESAMT-ROUNDUP/KI-Wettrüsten: Tech-Riesen investieren hunderte Milliarden

SAN FRANCISCO - Die Tech-Riesen Amazon, Google, Microsoft und Meta wollen in diesem Jahr im Zuge ihres KI-Wettrüstens bis zu 725 Milliarden US-Dollar (rund 620 Mrd Euro) ausgeben. Das Geld soll vor allem in den Ausbau von Infrastruktur wie Rechenzentren fließen. Der Facebook-Konzern Meta und Google schraubten ihre Ausgabeprognosen noch einmal hoch.

ROUNDUP: Microsoft legt dank KI-Produkten weiter kräftig zu - Aktie im Minus

REDMOND - Microsoft profitiert weiter von einer hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste. Der Umsatz legte im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 um 18 Prozent auf 83 Milliarden US-Dollar (rund 71 Mrd Euro) zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in Redmond mitteilte. Bereinigt um die Effekte des schwachen Dollar habe das Wachstum bei 15 Prozent gelegen.

ROUNDUP: Google-Mutter Alphabet wächst stärker als erwartet - Aktie legt zu

MOUNTAIN VIEW - Googles Mutterkonzern Alphabet profitiert weiter kräftig vom KI-Boom und einer hohen Nachfrage nach Werbung im Internet. Der Umsatz wuchs im ersten Quartal im Jahresvergleich um etwas mehr als ein Fünftel auf rund 110 Milliarden Dollar (94 Mrd Euro). Der operative Gewinn um fast ein Drittel auf fast 40 Milliarden Dollar. Damit schnitt der Konzern deutlich besser als erwartet ab. Die seit einiger Zeit hervorragend laufende Aktie könnte am Donnerstag ihre Rekordjagd fortsetzen.

ROUNDUP: KI-Boom treibt Cloud-Geschäft von Amazon an - Erwartungen übertroffen

SEATTLE - Die immer noch ungebremste KI-Nachfrage hat die Wachstumsrate von Amazons Cloud-Sparte AWS im Auftaktquartal auf ein Hoch seit 2022 getrieben. Noch vor drei Monaten hatte der Technologie- und Handelskonzern die Börse mit einer Investitionsprognose von rund 200 Milliarden Dollar für KI, Chips, Robotik und Satelliten geschockt. Den Schreck haben Anleger aber längst verdaut, scheinen sich die hohen Ausgaben etwa für den Ausbau von Rechenzentren doch zunehmend und rasch auszuzahlen. Für den Aktienkurs zeichnete sich am Donnerstag ein neuer Rekord ab.

ROUNDUP: Überraschend starkes Quartal für Lilly - Pharmahersteller erhöht Ziele

INDIANAPOLIS - Der US-Pharmakonzern Lilly hat dank der ungebrochen hohen Nachfrage nach seinen Gewichtssenkern einen überraschend starken Jahresstart hingelegt. Konzernchef David Ricks wird noch optimistischer für das Gesamtjahr. Er setzt dabei auch auf die neue Abnehmpille Foundayo, die Anfang April in den USA zugelassen wurde. Die Nachrichten hauchten der Aktie neues Leben ein. Im vorbörslichen US-Handel schoss das Papier um fast acht Prozent hoch, zuvor hatte der Kurs im bisherigen Jahresverlauf allerdings auch rund ein Fünftel an Wert eingebüßt.

ROUNDUP 2: BASF-Chef: Ludwigshafen zentral für Zukunft des Chemieriesen

MANNHEIM/LUDWIGSHAFEN - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF investiert Milliardensummen in den Erhalt und die Entwicklung seines schwächelnden Stammwerks Ludwigshafen. Der größte Standort des Dax -Konzerns sei die Wiege von BASF und zentral für die Zukunft des Konzerns, sagte Vorstandschef Markus Kamieth auf der Hauptversammlung in Mannheim. "Deshalb ist es so wichtig, dass uns die Veränderung hier gelingt."

ROUNDUP: Triebwerksbauer MTU fürchtet Iran-Krieg kaum - Aktie gewinnt

MÜNCHEN - Der Triebwerksbauer MTU fürchtet trotz explodierender Kerosinpreise keine stärkeren Auswirkungen des Iran-Kriegs auf sein Geschäft. Wenn die Treibstoffkosten weiterhin hoch blieben, dürften Airlines weniger effiziente, also ältere Flugzeuge am Boden lassen, erklärte Vorstandschef Johannes Bussmann bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag in München. MTU sei bei sparsameren Antrieben wie dem Getriebefan für die Airbus-Mittelstreckenjets gut im Geschäft. Finanzchefin Katja Garcia Vila erwartet daher "keine größeren Verwerfungen" für MTU.

ROUNDUP: Puma verbesserte Ergebnis trotz Umsatzrückgang - Neuer Finanzvorstand

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Puma ist mit Umsatzrückgängen in das neue Jahr gestartet. Dabei belasteten der starke Euro sowie eine schwächere Nachfrage in der europäischen Region EMEA die Entwicklung. Beim Abbau überschüssiger Lagerbestände kommt das Unternehmen indes voran. Puma befindet sich derzeit im Umbau und hat die Aktionäre für 2026 bereits auf ein Übergangsjahr mit weiteren Umsatzeinbußen eingestellt. In dieser Phase kommt es auch zu einem Wechsel im Finanzressort. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

ROUNDUP: Delivery Hero wird bei Gewinnziel etwas optimistischer - Aktie steigt

BERLIN - Der Essenslieferdienst Delivery Hero ist mit Zuwächsen ins neue Jahr gestartet. Die Jahresziele bestätigte der Konzern im Großen und Ganzen, wurde aber einen Tick optimistischer. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zeigt sich das im MDax gelistete Unternehmen nun aber etwas zuversichtlicher und rechnet mit der Erreichung der oberen Hälfte der ausgegebenen Spanne von 910 bis 960 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr wurden hier 903 Millionen Euro verbucht. Bei den Anlegern kam das am Donnerstag gut an.

ROUNDUP: BBVA startet mit überraschend viel Gewinn ins Jahr - Aktie etwas erholt

MADRID - Ein deutlicher Anstieg von Zinsüberschuss und Provisionen haben der spanischen Großbank BBVA zu einem überraschend starken Jahresstart verholfen. Der Überschuss kletterte im ersten Quartal im Jahresvergleich um rund elf Prozent auf knapp 3 Milliarden Euro, wie das im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit übertraf der Konzern die durchschnittliche Analystenschätzung.

ROUNDUP/Aixtron: Langfristig Auftrieb durch Optoelektronik für KI-Rechenzentren

HERZOGENRATH - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron blickt auch längerfristig optimistisch auf den Rückenwind durch den weltweiten Ausbau der KI-Kapazitäten. Bereits Mitte April hatte das Unternehmen wegen einer starken Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik die Jahresziele angehoben. Wie Aixtron-Chef Felix Grawert nun am Donnerstag im Zuge der Veröffentlichung der vollständigen Resultate des ersten Quartals betonte, untermauerten die Aufträge auch die Geschäftsperspektiven über das Jahr 2026 hinaus und damit auch "den Beginn eines neuen strukturellen Wachstumstrends." Auf Maschinen im Bereich Optoelektronik werden etwa Laserkomponenten für die Datenübertragung in KI-Rechenzentren hergestellt.

ROUNDUP: Großbank ING verdient mehr als gedacht - Weiterer Aktienrückkauf

AMSTERDAM - Überraschend hohe Zinseinnahmen haben der niederländischen Großbank ING einen guten Start ins Jahr beschert. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,56 Milliarden Euro und damit sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Mutterkonzern der gleichnamigen deutschen Direktbank am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Bankchef Steven van Rijswijk sieht das Geldhaus damit auf dem Weg zu seinen Jahreszielen. Zudem kündigte er einen weiteren Aktienrückkauf über eine Milliarde Euro an. Für die ING-Aktie ging es daraufhin aufwärts.

Merck & Co übertrifft Umsatzerwartung dank neuer Medikamente

RAHWAY - Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat im ersten Quartal den Umsatz gesteigert und damit die Markterwartungen übertroffen. Dabei profitierte das Unternehmen von einer gestiegenen Nachfrage nach neuen Medikamenten wie Winrevair gegen Bluthochdruck in Lungenarterien und einer injizierbaren Version des Krebs-Blockbusters Keytruda. Im vorbörslichen US-Handel legte die Aktie zuletzt um 3,5 Prozent zu.

ROUNDUP: VW-Tochter Porsche schneidet wie erwartet ab - Gewinnrückgang

STUTTGART - Der Sport- und Geländewagenbauer Porsche AG hat im ersten Quartal angesichts der Probleme in China und Zollkosten in den USA einen weiteren Gewinnrückgang eingefahren. Das operative Ergebnis des mehrheitlich zum VW-Konzern gehörenden Unternehmens lag mit 595 Millionen Euro gut ein Fünftel unter dem Vorjahreswert, wie Porsche am Mittwoch nach Börsenschluss in Stuttgart mitteilte. Analysten hatten mit einem Wert in dieser Größenordnung gerechnet. Die im MDax notierte Aktie gewann am Donnerstag nach Handelsbeginn.

ROUNDUP: BNP verschreckt Investoren mit deutlich erhöhter Risikovorsorge

PARIS - Die französische Großbank BNP Paribas hat wegen der vielen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten die Vorsorge für mögliche Kreditausfälle stärker erhöht als erwartet. Die Risikovorsorge wurde um gut ein Fünftel auf 922 Millionen Euro angehoben, wie die BNP am Donnerstag in Paris mitteilte. Das ist deutlich mehr, als Experten befürchtet hatten.

ROUNDUP: Fielmann erwartet beim Ergebnis 2026 keine großen Sprünge

HAMBURG - Die Optikerkette Fielmann rechnet für das laufende Jahr mit einem weiteren Umsatzwachstum. Investitionen dürften jedoch auf das Ergebnis drücken, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Wegen der damit verbundenen Kosten rechnet Fielmann mit einer bereinigten Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) auf dem Niveau von rund 23 Prozent, was einem bereinigten Ebitda von etwa 590 bis 610 Millionen Euro entspricht. Im Vorjahr hatte Fielmann eine entsprechende Marge von 23,8 Prozent erreicht.



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