© Foto: DALL-EErst das gemeinsame Kampfjet-Aus, jetzt wackelt wohl auch der deutsch-französische Zukunftspanzer MGCS. Rheinmetall-Chef Armin Papperger warnt vor drastischen Kürzungen durch Frankreich und stellt das Projekt Frage.Die deutsch-französische Verteidigungskooperation steht vor dem nächsten Belastungstest. Nach dem Aus für das gemeinsame Kampfflugzeugprojekt FCAS rückt nun auch das zweite große Rüstungsprojekt zwischen Berlin und Paris in den Fokus: das Main Ground Combat System, kurz MGCS. Das Vorhaben soll langfristig den deutschen Leopard 2 und den französischen Leclerc ersetzen. Geplant ist nicht nur ein neuer Kampfpanzer, sondern ein vernetztes bodengebundenes Kampfsystem der nächsten …
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