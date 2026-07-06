Die Rheinmetall Aktie setzt ihre Erholung am Montag fort. Nach dem schweren Rückschlag der vergangenen Wochen greifen Anleger wieder bei dem DAX Wert zu. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob daraus eine neue Rüstungsrally werden kann oder nur eine technische Gegenbewegung.Fünfter Gewinntag in Folge Rheinmetall zählte am Montag erneut zu den stärkeren Werten im DAX. Die Aktie stieg zeitweise auf 1.133,10 Euro und lag damit 3,52 Prozent über dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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