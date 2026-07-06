Der DAX hat am Montag erstmals in seiner Geschichte die Marke von 25.900 Punkten überwunden. Dafür war allerdings nur ein kleiner Schritt nötig, bevor rasch Gewinnmitnahmen einsetzten. Die Aktie von Rheinmetall setze ihre Erholung zum Wochenstart fort. Bei Bayer drückten Gewinnmitnahmen die Aktie ans DAX-Ende. Der DAX ging mit einem Plus von 0,15 Prozent auf 25.817,89 Zähler aus dem Handel. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex seinen fast sechs Monate alten Höchststand getoppt und am Freitag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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