Bayer (BAYN): Nach dem Supreme-Court-Erfolg explodiert der Kurs!

Fundamentaler Meilenstein oder heiße Luft?

Rückblick

Hinter Bayer liegt eine jahrelange, schmerzhafte Durststrecke, die vor allem durch die juristischen Altlasten der Monsanto-Übernahme (Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA) geprägt war. Doch Ende Juni 2026 kam es zu einem fundamental bedeutenden Befreiungsschlag. Der seit Monaten laufende Bodenbildungsprozess im Bereich zwischen 33 und 42 Euro wurde nach oben hin dynamisch aufgelöst. Dies beschreibt charttechnisch den Wechsel von einem Bärenmarkt in einen bullischen Impuls.

Bayer-Aktie: Chart vom 06.07.2026, Kürzel: BAYN, Kurs: 51.60 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nach dem Erreichen der Marke von knapp 54 Euro rücken nun psychologische und historische Marken in den Fokus. Die nächsten charttechnischen Hürden liegen nach dem Juli-Pivot-Hoch im Bereich von 55 bis 58 Euro (ehemalige markante Zwischenhochs). Attraktive Chancen könnte ein möglicher Pullback in den Ausbruchsbereich bei rund 49 Euro bieten.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte es nach der steilen Rally zu Gewinnmitnahmen kommen, ist die Aktie nach unten hin gut abgesichert. Die alte Ausbruchszone um 47 bis 48 Euro fungiert nun als solider Support. Ein Rücksetzer dorthin wäre aus charttechnischer Sicht eine völlig gesunde Konsolidierung. Fällt dieser Support, wären die nächsten logischen Anspielstationen der EMA 20 und danach der EMA 50.

Meinung

Bayer konnte einen wichtigen juristischen Teilerfolg vor dem US-Supreme-Court verbuchen. Kurz darauf wurde bekannt, dass das US-Glyphosat-Geschäft strategisch neu strukturiert wird. Diese Nachrichten haben die akuten Sorgen vor unkontrollierbaren Milliarden-Zahlungen massiv gedämpft. Die Erleichterung bei den Anlegern war spürbar und katapultierte die Aktie in einen regelrechten Rallymodus. Die operative Stabilität aus den Q1-Zahlen gepaart mit den exzellenten Nachrichten von der US-Rechtsfront haben die Bären vertrieben. Charttechnisch ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig nach oben gerichtet, solange das Momentum anhält. Dennoch bleibt die Aktie aufgrund der Schuldenlast und der verbleibenden US-Risiken ein Investment mit erhöhtem Risikoprofil.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 52.42 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 272.31 Mio. EUR

Meine Meinung zu Bayer ist neutral

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 06.07.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.