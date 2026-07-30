DJ Bayer beantragt weitere Indikation für Nierenmedikament Kerendia in China
DOW JONES--Bayer reicht für sein erfolgreiches Nierenmedikament Kerendia in China einen Zulassungsantrag für erwachsene Patienten mit nicht-diabetischer chronischer Nierenerkrankung ein. Basis dafür ist die im Frühjahr abgeschlossene Phase-3-Studie FIND-CKD, wie Bayer mitteilte.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/mgo
(END) Dow Jones Newswires
July 30, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News