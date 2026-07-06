Goldman Sachs hat das Kursziel für die Bayer-Aktie von 55,00 € auf 62,50 € angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Analyst James Quigley begründet die Anhebung mit einem nach vorne verschobenen Bewertungszeitraum sowie einem reduzierten Abschlag auf das Pharmageschäft. Hinzu kommt, dass Quigley die angesetzten Kapitalkosten nach unten korrigierte, weil die rechtlichen Risiken rund um die Rechtsstreitigkeiten des Leverkusener Konzerns gesunken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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