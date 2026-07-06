Die Rheinmetall-Aktie arbeitet weiter an ihrer technischen Gegenbewegung. Nach dem Schock-Rutsch bis 900,20 € gelang zuletzt die Rückkehr in den vierstelligen Kursbereich. Auch zum Wochenstart zeigt sich der DAX-Titel mit +3,69% in der Spitze fester. Doch gerade jetzt wird es spannend: Die Erholung läuft unmittelbar in den nächsten kritischen Widerstandsbereich hinein. Bullenfalle oder mehr? In der vorangegangenen Chartbeschau stand bereits das Gegenmanöver ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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