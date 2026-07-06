© Foto: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE - picture alliance / SULUPRESS.DEThales will Exail komplett übernehmen und zahlt einen Aufschlag von 44 Prozent. Der Deal soll die Position bei Unterwasser-Systemen und Navigation stärken.Der französische Technologiekonzern Thales will den Spezialisten für maritime Robotik und Navigationssysteme Exail vollständig übernehmen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat Thales eine verbindliche Vereinbarung zum Kauf des 35,51 Prozent-Anteils der Familie Gorgé unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt 134 Euro je Aktie. Anschließend soll ein Pflichtangebot für sämtliche ausstehenden Exail-Aktien und Anleihen folgen. Die Transaktion bewertet Exail mit einem Unternehmenswert von rund 3,9 Milliarden Euro. Am Aktienmarkt wurde die geplante …
Enthaltene Werte: FR0000121329,FR0000062671Den vollständigen Artikel lesen
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