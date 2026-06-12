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WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK
Xetra
12.06.26 | 13:22
28,525 Euro
+5,80 % +1,565
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
EURO STOXX 50
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE BANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE BANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
28,46028,47513:39
28,47528,47513:39
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BNP PARIBAS
BNP PARIBAS SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BNP PARIBAS SA96,28+3,33 %
COMMERZBANK AG37,330+4,33 %
DEUTSCHE BANK AG28,525+5,80 %
HYPOPORT SE80,00+7,02 %
SOCIETE GENERALE SA73,34+3,12 %
UNICREDIT SPA73,24+1,47 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.