Die Commerzbank hat Ende letzter Woche ihren Widerstand gegen eine Fusion mit der UniCredit überraschend beendet. Aufsichtsratschef Jens Weidmann rief zum Dialog auf, DER AKTIONÄR berichtete. Unterdessen gibt sich UniCredit-CEO Andrea Orcel kompromissbereit.Kurz und knapp• Die Commerzbank hat ihren Widerstand gegen eine Fusion mit der UniCredit überraschend beendet.• UniCredit-Chef Andrea Orcel signalisiert Gesprächsbereitschaft; neue Verhandlungen könnten bald beginnen.• Ein höheres Übernahmeangebot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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