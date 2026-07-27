© Foto: KI-generiert mit DALL-EDer Abwehrkampf ist faktisch verloren. Mit 48 Prozent kann die UniCredit bei der Commerzbank den Takt vorgeben. Jetzt geht es nur noch um Jobs, Zentrale und Zugeständnisse. Der monatelange Abwehrkampf der Commerzbank ist offenbar gescheitert. Aufsichtsratschef Jens Weidmann hat UniCredit zu Gesprächen über die Bedingungen einer möglichen Fusion eingeladen. Damit räumt das Frankfurter Geldhaus erstmals offen ein, dass sich die Machtverhältnisse entscheidend verschoben haben. Die UniCredit hat ihre Beteiligung an der Commerzbank schrittweise auf 48 Prozent ausgebaut. Damit kann das italienische Kreditinstitut bei der nächsten Hauptversammlung voraussichtlich die entscheidenden Beschlüsse …
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