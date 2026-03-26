Projekte in ChatGPT und Claude helfen dir, wiederkehrende Aufgaben mit wachsendem Kontext zu bündeln. Bei t3n MeisterPrompter erfährst du, wann sich ein Projekt lohnt und wie du es richtig aufsetzt. Die Arbeit mit ChatGPT und Claude kann unübersichtlich sein: Lose Chats häufen sich, der Kontext geht verloren und du musst Daten immer wieder eingeben. Projekte schaffen Abhilfe. Du kannst sie sowohl bei Claude als auch bei ChatGPT erstellen. var embedId ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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