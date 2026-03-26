Das geplante Netzpaket des Bundeswirtschaftsministeriums könnte laut einer Studie den Ausbau von Wind- und Solarenergie erheblich bremsen. Rund 32 Gigawatt an Projekten und Investitionen von etwa 45 Milliarden Euro stehen auf dem Spiel. Besonders betroffen wären Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Windparks in netzschwachen Regionen. "Gerade jetzt Milliarden für Wind und Solar zu blockieren, wäre ein Fehler", sagt Carolin Dähling, Bereichsleiterin Politik und Kommunikation bei Green Planet Energy. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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