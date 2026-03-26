Vancouver, British Columbia - 26. März 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSXV: PWER) (FWB: NJA) ("Global" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es der Canada Data Centres' Alliance (CDCA) beigetreten ist, einer nationalen Branchenorganisation, die Akteure aus dem gesamten kanadischen Sektor für digitale Infrastruktur vertritt.

Die CDCA bietet eine Kooperationsplattform für Betreiber von Rechenzentren, Cloud-Anbietern, Energieunternehmen, Technologiefirmen und politische Entscheidungsträger, die das verantwortungsvolle Wachstum der digitalen Infrastruktur und der Datenwirtschaft Kanadas unterstützen soll.

Der Chief Executive Officer von Global Power Solutions, Peter Medved, erklärte:

"Der Beitritt zur Canada Data Centres' Alliance ist ein wichtiger Schritt für Global, da wir uns damit mit Organisationen vernetzen, die die Zukunft der digitalen Infrastruktur Kanadas gestalten. Mit steigender Nachfrage nach künstlicher Intelligenz und Datenverarbeitungskapazität werden zuverlässige und nachhaltige Stromversorgungslösungen immer wichtiger. Wir freuen uns darauf, durch die Allianz zum Dialog und zur Zusammenarbeit in der Branche beizutragen."

Förderung des Wachstums der Dateninfrastruktur

Die Mitgliedschaft von Global in der CDCA steht im Einklang mit dem strategischen Fokus des Unternehmens auf dezentrale, wasserstoffbasierte Stromversorgungslösungen, die für Anwendungen wie Rechenzentren, KI-Infrastruktur und netzlimitierte Umgebungen konzipiert sind.

In Kanada steigt die Nachfrage nach digitaler Infrastruktur, angetrieben durch künstliche Intelligenz, Cloud Computing und datenintensive Technologien. Diese Trends üben wachsenden Druck auf die Energieversorgung, die Netzkapazität und die Nachhaltigkeitsziele aus.

Durch seine Beteiligung an der CDCA wird Global mit anderen Branchenteilnehmern zusammenarbeiten, um zentrale Herausforderungen anzugehen, darunter:

- Versorgungssicherheit und Netzengpässe

- Integration von Energiequellen mit geringeren CO2-Emissionen

- steigende Rechendichte aufgrund von KI-Workloads

- Koordinierung der nationalen Infrastrukturpolitik und -entwicklung

Über die Canada Data Centres' Alliance

Die Canada Data Centres' Alliance (CDCA) ist eine unabhängige, mitgliederorientierte Organisation, die sich der Förderung des Ökosystems für Rechenzentren und digitale Infrastruktur in Kanada verschrieben hat. Die Allianz fördert die Zusammenarbeit zwischen Vertretern der Industrie und der Regierung und unterstützt gleichzeitig ein nachhaltiges Wachstum im Einklang mit Kanadas langfristigen wirtschaftlichen und ökologischen Zielen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://cdc-alliance.org/

Marketingvereinbarung

Das Unternehmen hat am 25. März 2026 eine Marketingvereinbarung mit Machai Capital Inc. ("Machai") geschlossen, wonach Machai Marketing-, Werbe- und Investor-Awareness-Dienstleistungen für das Unternehmen erbringen wird.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Machai bei digitalen Marketinginitiativen wie Branding, Content-Entwicklung, Suchmaschinenoptimierung, digitaler Werbung, Social-Media-Aktivitäten und damit verbundenen Investor-Awareness-Maßnahmen unterstützend tätig sein. Die Dienstleistungen werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange ("TSXV") erbracht.

Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von zwei Monaten und tritt sofort in Kraft. Als Gegenleistung für die Dienstleistungen zahlt das Unternehmen bei Vertragsbeginn 50.000 $. Die Beauftragung von Machai steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSXV.

Machai steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Suneal Sandhu, ein Principal von Machai, hält 1.000.000 Stammaktien des Unternehmens. Machai hat seinen Sitz in Suite 101 - 17565 58 Avenue, Surrey, BC V3S 4E3 und ist unter suneal@machaicapital.com erreichbar.

Über Global Power Solutions Corp.

Global Power Solutions Corp. ist ein Unternehmen, das für seine Vorreiterrolle in der Herstellung von Leichtbauteilen aus Stahl für die Baubranche und für modulare Metallgebäude bekannt ist. Die Geschäftsstrategie des Unternehmens wird derzeit auf andere Geschäftschancen im industriellen Bereich ausgeweitet, wie etwa die Entwicklung und Umsetzung von Projekten auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien sowie anderen Infrastruktursystemen zur Erzeugung sauberer Energie.

Im Namen des Boards:

Global Power Solutions Corp.

"Peter Medved"

President & CEO

Tel: 604.684.2181 | E-Mail: info@globalpowercorp.com

DIE HIERIN GENANNTEN WERTPAPIERE WERDEN NICHT GEMÄSS DEM US-WERTPAPIERGESETZ VON 1933 (DAS "GESETZ VON 1933") REGISTRIERT UND DÜRFEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN EINE US-PERSON OHNE EINE SOLCHE REGISTRIERUNG ODER EINE AUSNAHME VON DEN REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN DES GESETZES VON 1933 WEDER ANGEBOTEN NOCH VERKAUFT WERDEN.

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Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf die Geschäfts- und die Betriebstätigkeit von Global Power Solutions Corp. ("Global Power" oder das "Unternehmen"). Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Aussagen über die Entwicklung und den Einsatz der modularen Wasserstoff-Energiesysteme des Unternehmens, die Identifizierung und Errichtung potenzieller Produktions- oder Zwischenlageranlagen, die Integration lizenzierter und kommerziell verfügbarer Wasserstofftechnologien, potenzielle Systemwirkungsgrade, zukünftige kommerzielle Anwendungen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, erforderliche behördliche Genehmigungen zu erhalten, umfassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "geplant", "beabsichtigt", "geht davon aus", "glaubt", "erwägt", "schlägt vor", "schätzt" oder ähnliche Ausdrücke oder durch Aussagen gekennzeichnet, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Überzeugungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren wesentlich von den in diesen Aussagen in Betracht gezogenen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und Kommerzialisierung von Wasserstoffenergietechnologien, der Integration von Anlagen und Technologien Dritter, der Verfügbarkeit geeigneter Produktionsstandorte und Partner, der Fähigkeit, erforderliche behördliche Genehmigungen zu erhalten, Veränderungen der Wirtschafts- oder Marktbedingungen, Faktoren der Lieferkette, Risiken der technologischen Entwicklung sowie der Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategie erfolgreich umzusetzen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung.

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