Der Wechselrichterspezialist SMA Solar hat am Donnerstag seine endgültigen Zahlen vorgelegt. Dabei wurden die Eckdaten von Anfang März und der Ausblick weitgehend bestätigt. Die Aktie fällt im frühen Handel im schwachen Marktumfeld etwas zurück. Nach der Rally zuletzt fällt der Blick nun bereits auf die Telefonkonferenz.Im Geschäftsjahr 2025 hat SMA Solar einen Umsatzrückgang um 0,9 Prozent auf 1,52 Milliarden Euro hinnehmen müssen. Das bereinigte EBITDA sank um 27,7 Prozent auf 107 Millionen Euro. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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