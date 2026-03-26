Liestal - Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) hat im vergangenen Jahr das Debakel um die Online-Bank Radicant zu spüren bekommen. Das Staatsinstitut verzeichnete einen Gewinnrückgang und löste Bankreserven auf. Die Ausschüttung an den Kanton und die Anteilseigner bleibt auf Vorjahreshöhe. Der Geschäftserfolg des BLKB-Konzerns als Mass für das operative Ergebnis sank 2025 um rund 40 Prozent auf 122,3 Millionen Franken, wie den am Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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