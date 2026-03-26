Bitcoin gibt als Leitwährung den Takt an den Krypto-Märkten vor. Doch die wahren Weichenstellungen für die Branche passieren aktuell fernab der Kurstafeln. In Washington kämpft die digitale Finanzwelt um ihre zukünftige Ausrichtung. Im Zentrum der Debatte steht der sogenannte Clarity Act. Die größte amerikanische Kryptobörse Coinbase stellt sich nun auch gegen den neuesten Gesetzentwurf.Die Krypto-Branche will wachsen. Bitcoin und andere digitale Anlagen drängen immer stärker in den traditionellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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