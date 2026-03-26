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Pressemitteilung Geschäftsbericht 2025 A.S. Création Tapeten AG



26.03.2026 / 09:00 CET/CEST

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Pressemitteilung





A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach

(ISIN DE000A1TNNN5)





Turnaround erfolgreich vollzogen - Rückkehr in die Gewinnzone





Die A.S. Création Tapeten AG veröffentlichte heute den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025.



Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2025 infolge schwieriger Marktbedingungen

Angesichts eines weiterhin schwierigen Marktumfelds, geprägt von verhaltener Konsumstimmung und rückläufiger Branchennachfrage verzeichnete A.S. Création im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatzrückgang von 5,6 % bzw. 6,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Der Konzernumsatz reduzierte sich von 111,3 Mio. € im Vorjahreszeitraum auf 105,1 Mio. € im Berichtszeitraum.



Signifikante Verbesserung der Ertragslage - Prognose für das Jahr 2025 bestätigt

Die Effizienz- und Kostensenkungsmaßnahmen zeigten im Verlauf des Jahres 2025 Wirkung. Die Rohertragsmarge konnte deutlich verbessert (+ 3,2 Prozentpunkte) und die Kostenbasis nachhaltig angepasst werden. Dadurch gelang es, die Ertragslage gegenüber dem Vorjahr signifikant zu verbessern und wieder positive Ergebnisse zu erzielen. Bereinigtes operatives Ergebnis: +1,1 Mio. € (Vorjahr: -2,6 Mio. €)

Bereinigtes Ergebnis nach Steuern: +0,5 Mio. € (Vorjahr: -2,0 Mio. €) Dividende für 2025

Vorstand und Aufsichtsrat der A.S. Création Tapeten AG haben beschlossen, der diesjährigen Hauptversammlung, abweichend von der üblichen Dividendenpolitik, die Ausschüttung einer Dividende von 0,15 € je dividendenberechtigter Aktie bei einem Ergebnis je Aktie von 0,06 € vorzuschlagen. Die vorhandenen liquiden Mittel ermöglichen eine Ausschüttung, ohne die finanzielle Stabilität oder die Investitionsfähigkeit des Unternehmens zu beeinträchtigen. Mit der vorzuschlagenden Dividende soll den Aktionären trotz des weiterhin moderaten Ergebnisniveaus eine Beteiligung am Unternehmenserfolg ermöglicht werden.



Ausblick 2026: Stabilisierung unter unsicheren Rahmenbedingungen

Für die Entwicklung im Geschäftsjahr 2026 werden die Nachfrage in den wesentlichen Absatzmärkten sowie geopolitische Risiken, unter anderem ein möglicher länger andauernder Nahost-Konflikt und daraus resultierende Kostenentwicklungen, von zentraler Bedeutung sein. Der Vorstand geht derzeit davon aus, die Rohertragsmarge auf dem erreichten Niveau zu stabilisieren und die Kostenbasis weiter zu optimieren, sofern sich die genannten externen Einflussfaktoren im erwarteten Rahmen bewegen. Vor dem Hintergrund der Unsicherheiten werden für das Geschäftsjahr 2026 bewusst breite Prognosekorridore zugrunde gelegt: Konzernumsatz: 95 Mio. € bis 110 Mio. €

Bereinigtes operatives Ergebnis: -1,5 Mio. € bis +3,0 Mio. €

Bereinigtes Ergebnis nach Steuern: -1,5 Mio. € bis +2,0 Mio. € Verhaltener Ausblick auf das erste Quartal 2026

Für das erste Quartal 2026 wird im Vergleich zum Vorjahr eine rückläufige Umsatzentwicklung erwartet. Unabhängig davon sieht sich A.S. Création gut aufgestellt, die Ergebnis-stabilisierung fortzusetzen und die Rückkehr in die Gewinnzone nachhaltig zu festigen. Detaillierte Geschäftszahlen für das erste Quartal werden planmäßig am 12. Mai 2026 veröffentlicht.



Gummersbach, 26. März 2026



A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand









Kontakt:

Michael Rockenbach

Vorstand Finanzen und Controlling

Südstr. 47

D-51645 Gummersbach

Telefon +49-2261-542 388

Fax +49-2261-542 304

E-Mail: michael.rockenbach@as-creation.de



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